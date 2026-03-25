Díaz-Canel dice que conversaciones con EU incluyen a Raúl Castro

LA HABANA (AP) — El mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos participa el expresidente Raúl Castro y que aún no han llegado a un acuerdo.

Díaz-Canel mantuvo una entrevista de más de una hora con el dirigente de la izquierda española, Pablo Iglesias, quien viajó a la isla como parte de una delegación de unos 600 activistas de 33 países que llegaron la semana pasada para traer ayuda humanitaria.

"Un proceso de conversaciones que llegue a un acuerdo es un proceso largo", expresó el gobernante a Iglesias quien produjo la entrevista para Canal RED y que fue difundida por los medios de prensa oficiales de la isla el miércoles.

"Primero hay que construir el canal de diálogo. Después hay que construir agendas comunes de intereses para las partes y que las partes demuestren la intención de avanzar y de verdad comprometerse con el programa a partir de la discusión de esas agendas", manifestó Díaz-Canel.

Cuando el entrevistador le preguntó qué pedía Estados Unidos de Cuba en esa conversación, el presidente caribeño contestó: "Todavía ese momento no ha llegado".

El presidente Donald Trump impuso un cerco petrolero sobre la isla a partir de finales de enero presionando por un cambio en el modelo político de la isla. Aunque formalmente las iniciales amenazas se suavizaron, esta presión ha permanecido y la isla no recibió ninguna carga de combustibles en meses.

Largos cortes de luz y una semiparalización de la vida económica y social son las consecuencias visibles en la isla, que en la última semana tuvo dos apagones nacionales que dejaron sin fluido a millones de personas generando toda clase de molestias.

Estados Unidos dijo desde el primer momento en enero que Cuba estaba negociando y que podría "tomar" a la isla pronto. Díaz-Canel se mostró menos apresurado y enfatizó que sus funcionarios y los del Departamento de Estado "sostuvieron conversaciones recientes".

Además, salió al cruce de las especulaciones sobre el papel que el expresidente Raúl Castro –de 94 años-- estaría jugando en estos acercamientos, incluso por encima de él mismo.

"Lo otro que han tratado de especular, (es) que hay divisiones en la dirección de la revolución", señaló Díaz-Canel. Raúl Castro "es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiado con otras instancias del partido (comunista), del gobierno y del Estado cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo, si se da este proceso de diálogo", agregó el mantario.

Sin embargo, indicó que Castro es "el líder histórico de esta revolución aunque se haya despojado de sus responsabilidades" y que mantiene un "prestigio ganado ante el pueblo" por el " reconocimiento histórico nadie lo puede negar.

Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel en la presidencia encabezó en 2014 unas históricas conversaciones con el presidente Barack Obama tras las cuales se reabrieron embajadas y se reinstalaron las relaciones diplomáticas.

Contrario a esta política, Trump ajustó desde su primer mandato las sanciones de todo tipo contra Cuba agudizando una profunda crisis económica hasta el extremo del actual cerco energético.

Naciones Unidas lanza plan de emergencia humanitaria

Por su parte, Naciones Unidas presentó a países donantes y organizaciones no gubernamentales un plan de acción de emergencia para Cuba ante lo que considera puede convertirse una "crisis humanitaria" debido al cerco energético que vive la nación caribeña, informó el miércoles a un grupo de periodistas el coordinador residente de la ONU en la isla, Francisco Pichón.

El proyecto busca captar 94 millones de dólares para hacer frente a la crisis energética de la isla y el impacto del huracán Melissa que a finales del año pasado golpeó dramáticamente al oriente del país incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones.

El plan original, cuando solo buscaba atender a un millón de personas afectados por el ciclón, era por 74 millones de dólares de los cuales se habían captado en estos meses unos 24, explicó Pichón. Ahora la población meta es de dos millones de ciudadanos.

El cerco energético está dejando saldos muy negativos y que podrían costar vidas, aseguró el funcionario, entre ellos afectaciones más de 96.000 personas que requieren cirugía –de ellos 11.000 niños— que no se pudieron hacer, 30.000 menores atrasados en sus programas de vacunación y 46 bancos de sangre operando con capacidad reducida.

Además, un millón de personas que dependen de camiones cisternas no han podido abastecerse de agua debido a la falta de combustible.

"Si la situación actual se extiende y las reservas de combustible del país se agotan, tememos que hay un deterioro acelerado con la posible pérdida de vidas", indicó Pichón.

Incluso, el funcionario aseguró que las propias Naciones Unidas están buscando la forma de traer combustible a Cuba para poder desarrollar su labor humanitaria y estarían dispuestos incluso a adquirirlas con empresarios cubanos privados recientemente autorizados por la isla a importar combustible.