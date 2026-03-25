Esperanza demócrata: Emily Gregory gana el distrito de Florida donde reside Donald Trump

ORLANDO, Florida, EU (AP) — Luego de su sorpresiva victoria en una elección especial en Florida, Emily Gregory no ocultó su entusiasmo por representar a todos sus electores... Donald Trump incluido.

"Me encantaría tener una conversación", dijo la demócrata a The Associated Press el miércoles. "Desde luego que me puede llamar, ya que soy su nueva representante estatal".

La finca de Mar-a-Lago del presidente forma parte del distrito de Gregory, el cual gira en torno a Palm Beach.

Aunque las contiendas legislativas estatales rara vez acaparan la atención nacional, los demócratas de todo el país se mostraron claramente entusiasmados por la ironía de que su némesis republicano sea representado por uno de los suyos.

El triunfo de Gregory es el ejemplo más reciente de cómo los demócratas han ganado escaños que solían ser republicanos durante una serie de elecciones especiales que podrían indicar cierto ímpetu en un año de elecciones de mitad de mandato que será un veredicto político sobre el segundo mandato de Trump.

Gregory, de 40 años y candidata por primera vez en su carrera, es dueña de una empresa local de acondicionamiento físico para mujeres embarazadas y en posparto. Venció a un republicano al que Trump había expresado su respaldo diciendo que contaba con el apoyo "de tantos de mis amigos en el condado de Palm Beach".

La victoria de Gregory fue particularmente dulce para los demócratas de Florida, que han estado bajo el dominio de los republicanos durante años en lo que alguna vez fue un estado sin clara preferencia política. Los demócratas también esperan que Brian Nathan gane una banca en el Senado del estado por el área de Tampa; la AP aún no ha declarado un ganador en dicha contienda, pero Nathan goza actualmente de una estrecha ventaja que se encuentra dentro del rango del estado para un recuento automático.

"El péndulo se mueve en ambas direcciones", dijo la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, a los reporteros. "Anoche se movió con fuerza en el estado de Florida".

Añadió: "Si podemos ganar en el patio trasero de Donald Trump, podemos ganar en cualquier lado".

El presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, no respondió a un mensaje en busca de comentarios. Trump no declaró el miércoles sobre la contienda.

"Arraigada a mi comunidad"

Gregory ha tenido una impactante presentación en el escenario nacional.

"Siempre creí en mí", señaló Gregory, al describir su "ingenuidad" política en lo referente al distrito y la ventaja de sus inclinaciones conservadoras. Fue elegida para terminar el periodo que el republicano Mike Caruso dejó vacante para convertirse en secretario del condado de Palm Beach. Tendrá que postularse nuevamente en noviembre si quiere conservar su cargo.

Gregory dijo a la AP que no centró su contienda específicamente en el presidente, sino que se enfocó en las preocupaciones de los electores sobre el estado de la economía y el coste de vida, desde el rápido aumento en los precios de los seguros en un distrito propenso a huracanes hasta la comida y la gasolina.

Se describió a sí misma como una "orgullosa demócrata de Florida" de toda la vida, pero afirmó que no se veía como una líder de la oposición a Trump. Afirmó que irá a Tallahassee enfocada en sus propuestas para limitar los aumentos en los precios de los seguros, ampliar el acceso a la atención médica, apoyar la educación pública y aliviar las "enormes y aplastantes cargas sobre la familia promedio de Florida".

"Me veo como alguien muy arraigada a mi comunidad, muy representativa del Distrito 87", subrayó. "Y me siento muy honrada y orgullosa de ser su representante".

Gregory espera jurar el cargo antes de una sesión legislativa especial que comienza el 20 de abril para rediseñar el mapa legislativo del estado. Se trata de una iniciativa republicana cuyo objetivo es incrementar las posibilidades del partido de conservar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes a nivel federal, aunque Gregory indicó que planea votar en contra de la medida.

Describió la sesión como una "completa apropiación de poder" derivada del "llamado del presidente para manipular los distritos electorales a favor de los republicanos".

Trump respaldó al rival de Gregory, Jon Maples, y votó por correo para la contienda. El mandatario reiteró su apoyo a Maples en la víspera de la elección con una publicación en redes sociales dirigida a "todos los grandes patriotas".

Presidenta demócrata de Florida: El partido tiene a los candidatos adecuados

Fried calificó a Gregory y a Nathan --un veterano y trabajador sindical de 45 años-- como candidatos de calidad que podrían sacar provecho del entorno político.

"El tipo de persona y la conexión con los temas son importantes", afirmó Fried.

Gregory se quedó con un escaño que su predecesor republicano había ganado por 19 puntos porcentuales. Según Fried, Trump ganó el distrito por 11 puntos en 2024.

Los republicanos aún dominan la Legislatura de Florida, y se les considera como amplios favoritos para conservar la gubernatura en noviembre, cuatro años después de que Ron DeSantis obtuvo la reelección por un amplio margen.

Pero Fried y los demócratas insisten en que las tendencias sugieren un panorama competitivo. Señaló que los triunfos del martes se produjeron después de dos elecciones especiales al Congreso en 2025 en las que los demócratas de Florida perdieron, pero redujeron drásticamente los márgenes habituales en distritos marcadamente republicanos.

"Han visto un gasto excesivo de los republicanos", dijo Fried sobre el ciclo actual. "No está funcionando".

El candidato demócrata a gobernador, David Jolly, dijo el miércoles que los resultados demuestran un repunte para el partido, siempre que los candidatos aborden el estado de la economía.

"Llegó el cambio", declaró Jolly, un exlegislador republicano que cambió de partido. "Los votantes nos están dando una oportunidad en Florida que no nos habían dado en años".

Un portavoz del representante republicano Byron Donalds, a quien Trump ha respaldado para gobernador de Florida, tomó nota en cierta medida de los resultados más recientes.

"Evaluamos constantemente cómo ejecutamos nuestra estrategia; eso es propio de las buenas campañas", manifestó Ryan Smith, principal estratega de campaña de Donalds. "Lo que no cambiará es nuestra misión: el presidente Trump respaldó a Byron Donalds para ofrecer resultados reales y defender el Sueño de Florida, y eso es lo que los votantes pueden esperar de nosotros".

Gregory, por su parte, aseguró que está lista para ponerse a trabajar, incluso para Trump.

"Trabajaré igual de duro por cada uno de los 180.000 electores del Distrito 87", afirmó, "y no pondré a nadie por encima de los demás".