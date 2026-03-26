EU acusa de terrorismo a vendedores de armas de Arizona por surtir al CJNG y al Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno de Estados Unidos imputó cargos de terrorismo a los dueños de una tienda de armas de Arizona, tras determinar que proveyeron armas a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, grupos criminales mexicanos que el presidente estadunidense Donald Trump colocó en la lista de organizaciones terroristas internacionales en febrero de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Laurence Gray y Barrett Weinberger, ambos originarios de Arizona, vendieron armas en mayo 2025 a sabiendas que serían traficadas a México para surtir los arsenales del CJNG y del Cartel de Sinaloa; por estos cargos criminales, incluyendo el de “conspiración e intento de proveer apoyo material a una organización terrorista designada”, Gray enfrenta una pena de decenas de años de cárcel y varios cientos de miles de dólares de sanción.

La empresa Grips by Larry no figura entre las cinco tiendas de armas que el gobierno mexicano, por el conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), demandó ante una corte de justicia de Arizona en octubre de 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En esta demanda, el gobierno acusó las tiendas de participar en el tráfico de armas, tras determinar que habían vendido cientos de armas decomisadas de este lado de la frontera.