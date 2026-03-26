Familia rechaza 455 millones de pesos por sus tierras ante proyecto para construir centro de datos

Una familia rechazó una oferta equivalente a 455 millones de pesos por su granja en Estados Unidos. La decisión ocurrió en medio de un proyecto tecnológico.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una familia del condado de Mason, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, rechazó vender su propiedad agrícola pese a recibir ofertas millonarias relacionadas con la construcción de un centro de datos en la región.

Medios locales de Kentucky informaron que varias familias recibieron propuestas económicas por sus terrenos como parte de un proyecto tecnológico que comenzó a analizarse en 2025 en las cercanías de la ciudad de Maysville. La cobertura fue difundida por la televisora regional LEX 18, que reportó negociaciones directas entre representantes del proyecto y propietarios de tierras agrícolas.

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En el caso que se volvió viral en redes sociales, la cifra difundida fue de 26 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 455 millones de pesos mexicanos, considerando un tipo de cambio cercano a 17.5 pesos por dólar, nivel observado en operaciones financieras en México durante marzo de 2026.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura digital para almacenamiento y procesamiento de datos, una actividad que requiere grandes superficies de terreno y suministro constante de energía eléctrica.

Autoridades locales indicaron que el desarrollo podría generar alrededor de 400 empleos permanentes y más de mil 500 puestos durante la fase de construcción, de acuerdo con información difundida por la autoridad de desarrollo económico del condado.

La negociación forma parte de un proceso de adquisición de tierras en una zona agrícola donde operan granjas familiares dedicadas a la producción de granos y ganado.

Propietarios mantienen la tierra tras generaciones dedicadas a la agricultura

La familia propietaria mantiene la granja desde hace varias generaciones y continúa con actividades agrícolas en la zona rural del condado.

Medios locales reportaron que la decisión de no vender se relaciona con la continuidad de la producción agrícola y el uso histórico del terreno dentro de la familia.

El terreno forma parte de una región donde las explotaciones agrícolas han operado durante décadas. Las familias continúan cultivando y criando ganado mientras las autoridades revisan la viabilidad del proyecto tecnológico.

Otros propietarios también rechazaron propuestas económicas dentro del mismo plan de desarrollo. En uno de los casos documentados por la prensa regional, una familia recibió una oferta cercana a 8 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 140 millones de pesos mexicanos, utilizando el mismo tipo de cambio estimado para marzo de 2026.

Las autoridades del condado mantienen procesos de revisión relacionados con el uso de suelo y la instalación de infraestructura industrial en zonas agrícolas.

Granjera adulta mayor rechaza oferta millonaria por su propiedad dentro del mismo proyecto

Otro caso reportado por medios locales involucró a una mujer adulta mayor propietaria de tierras agrícolas en el mismo condado.

La agricultora, identificada como Ida Huddleston, recibió una oferta cercana a 60,000 dólares por acre, equivalente a aproximadamente 1.05 millones de pesos mexicanos por acre, por su propiedad de aproximadamente 71 acres, lo que representaba una propuesta total cercana a 4.26 millones de dólares, es decir, alrededor de 74.5 millones de pesos mexicanos.

La propietaria decidió no vender el terreno y continuar con sus actividades agrícolas.

La negociación ocurrió en el contexto del mismo proyecto de centro de datos que busca adquirir terrenos en la zona rural del condado de Mason.

Autoridades locales informaron que varios propietarios adoptaron decisiones similares durante el proceso de negociación.

El caso fue documentado por medios regionales que cubren el desarrollo económico y agrícola en Kentucky y se presentó durante reuniones públicas sobre el proyecto.

Las autoridades mantienen consultas con residentes y propietarios mientras continúan los análisis regulatorios sobre el uso del suelo.

Crecimiento de centros de datos impulsa la demanda de tierras rurales en Estados Unidos

El caso ocurre en un contexto de expansión de centros de datos en Estados Unidos, impulsada por el aumento de servicios digitales, almacenamiento de información y desarrollo de sistemas informáticos.

Estos proyectos requieren extensiones de terreno, acceso a redes eléctricas y disponibilidad de agua para sistemas de enfriamiento.

Por esta razón, empresas tecnológicas han iniciado negociaciones con propietarios de tierras en regiones rurales del país.

Datos agrícolas estatales difundidos por autoridades de Kentucky indican que el estado perdió 546 mil acres de tierras agrícolas entre 2017 y 2022, lo que refleja cambios en el uso de suelo vinculados a proyectos industriales y energéticos.