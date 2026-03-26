Maduro vuelve a un tribunal de EU y combate cargos mientras Venezuela avanza sin él

Nicolás Maduro fue trasladado desde una cárcel en Brooklyn a un tribunal en Manhattan, NY . Foto: @ABC

NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresa a un tribunal en Nueva York el jueves mientras busca que se desestime la acusación en su contra por narcotráfico, en medio de una disputa geopolítica sobre honorarios legales.

Su abogado sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales de su cliente al impedir que se utilicen fondos del gobierno venezolano para pagar sus gastos legales.

Es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán en el tribunal desde una lectura de cargos en enero, en la que protestó por su captura por fuerzas militares de Estados Unidos y declaró: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país". Flores también se ha declarado inocente.

Ambos permanecen en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio, aunque eso podría ocurrir en la audiencia.

Antes de la audiencia, pequeños grupos de manifestantes se reunieron frente al juzgado para manifestarse tanto a favor como en contra de Maduro. La multitud de apoyo era alcalde, portaban banderas venezolanas y carteles que decían “Liberen al presidente Maduro” mientras los líderes dirigían las consignas usando un megáfono. La fila para entrar al juzgado comenzó el miércoles por la tarde, y algunos medios pagaron cientos de dólares a la gente para que les apartaran espacios para los periodistas que llegarían el jueves temprano, cuando se abría el juzgado.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, siguen contando con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero aunque el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, él ha sido borrado lentamente del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluido el fiel ministro de Defensa de Maduro y el fiscal general, ha reorganizado organismos, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.

Ella incluso ha cambiado la televisión estatal, que estaba dominada por las apariciones nocturnas de varias horas de Maduro. Rodríguez prefiere intervenciones mucho más breves, sin los números musicales con los que su predecesor a menudo bailaba.

Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 rompió vínculos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, un miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Washington ha flexibilizado las sanciones económicas sobre la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado a un encargado de negocios a Caracas.

Pero tal vez eso no sea suficiente para evitar que Maduro y Flores tengan que pagar sus propias facturas legales.

En un escrito judicial presentado el mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, cambió de postura respecto de una decisión para permitir que Venezuela pague sus honorarios legales.

La oficina aprobada el acuerdo el 9 de enero, señaló, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.

En una declaración presentada escrita ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal.

Los fiscales respondieron que el gobierno de Estados Unidos autorizó a Maduro y Flores a usar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero que no les permitiría hacerlo desde un fondo controlado por un gobierno sancionado.

Maduro manifestó en su declaración que no puede costar su defensa. Para calificar para un abogado pagado con dinero de los contribuyentes estadounidenses, tendría que demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en una redada en plena madrugada en su casa de Caracas.

Una acusación formal de 25 páginas lo señala a él ya otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de millas de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y su esposa están acusados ??de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Eso incluyó el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la acusación. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

Tras la salida de Maduro, la vida cotidiana para la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.

Muchos empleados del sector público ganan apenas unos 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado percibe alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa anual de inflación se disparó a 475%, según el Banco Central de Venezuela, lo que deja el costo de los alimentos y otros bienes esenciales fuera del alcance de muchos.