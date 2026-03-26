“No me importa” llegar a un acuerdo con Irán: Trump

WASHINGTON (apro).- El presidente Donald Trump dijo que no le importa lograr un acuerdo con Irán, al subrayar una postura de línea dura mientras Estados Unidos indica que está preparado para continuar las operaciones militares.

"Leí hoy una historia que dice que estoy desesperado por lograr un acuerdo. No es así", dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. “Soy lo opuesto a estar desesperado. No me importa".

“De hecho, tenemos otros objetivos que queremos atacar antes de irnos”, dijo.

Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto el jueves, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones y preparaba el terreno para otra posible escalada en la guerra en Oriente Medio. Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras que Israel enviaba más tropas al sur del Líbano para combatir al grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán, y Teherán fortalecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.