Quién era Noelia Castillo y por qué su muerte marcó un precedente en la eutanasia

La historia de Noelia Castillo se desarrolló entre 2022 y 2026 y fue revisada por distintas instancias judiciales antes de ejecutarse el procedimiento.. Foto: Captura de pantalla de entrevista "Y ahora Sonsoles"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Noelia Castillo murió el 26 de marzo de 2026 en una residencia sociosanitaria de Barcelona tras recibir la eutanasia, luego de un proceso que se extendió durante 601 días desde que obtuvo la autorización médica para acceder a este procedimiento. Tenía 25 años y vivía con una parálisis irreversible derivada de un intento de suicidio ocurrido en 2022.

Su caso se convirtió en uno de los más prolongados y judicializados desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España en 2021. La joven solicitó formalmente la prestación de ayuda para morir en 2024, después de que especialistas determinaran que su condición era irreversible y generaba dolor crónico persistente.

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La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó la solicitud en julio de ese mismo año, tras revisar informes médicos y psicológicos que confirmaron que cumplía con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Durante el periodo previo a su muerte, Castillo permaneció en un centro sociosanitario, donde recibió atención médica y ratificó en varias ocasiones su decisión de acceder a la eutanasia.

Los 601 días de espera: recursos legales y resoluciones judiciales

El procedimiento no se llevó a cabo de forma inmediata debido a una serie de recursos legales presentados por su padre, quien cuestionó la capacidad de la joven para tomar la decisión. Estos recursos fueron respaldados por la organización Abogados Cristianos, que promovió acciones judiciales para detener el proceso.

Las impugnaciones provocaron la suspensión temporal del procedimiento en varias ocasiones, lo que llevó el caso a diferentes instancias judiciales. El expediente fue revisado por juzgados contencioso-administrativos, tribunales superiores y órganos constitucionales.

También intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó medidas cautelares destinadas a frenar la eutanasia. Las resoluciones judiciales confirmaron que la solicitud cumplía con los requisitos legales y que la joven tenía capacidad para decidir sobre su tratamiento.

El proceso judicial se extendió durante aproximadamente 20 meses, periodo en el que se mantuvieron las evaluaciones médicas y administrativas correspondientes.

Por qué el caso de Noelia Castillo se convirtió en precedente legal

El caso de Castillo se considera uno de los primeros en España en el que una solicitud de eutanasia aprobada por autoridades sanitarias fue objeto de múltiples recursos judiciales presentados por familiares y terceros.

Diversas resoluciones judiciales establecieron que la voluntad de la persona solicitante debía prevalecer cuando se acreditan los requisitos médicos y legales establecidos en la normativa.

Además, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre un recurso relacionado con la posibilidad de que terceros puedan impugnar decisiones de eutanasia ya autorizadas, lo que podría definir criterios aplicables a casos futuros.

Autoridades sanitarias y especialistas en bioética señalaron que el expediente de Castillo cumplía con los protocolos establecidos en la legislación sobre la prestación de ayuda para morir.

Qué establece la ley de eutanasia en España y cómo aplicó en este caso

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, vigente desde 2021, permite que personas con enfermedades graves, incurables o con padecimientos crónicos que generen sufrimiento físico o psíquico puedan solicitar asistencia para morir bajo condiciones específicas.

El procedimiento contempla evaluaciones médicas independientes, revisión por comités especializados y la posibilidad de presentar recursos administrativos o judiciales.

En el caso de Castillo, las autoridades sanitarias confirmaron que su situación clínica era irreversible y que su solicitud se ajustaba a los criterios establecidos en la ley.

La eutanasia se llevó a cabo después de que las instancias judiciales rechazaran las últimas solicitudes de suspensión del procedimiento.

Cronología del caso Noelia Castillo: fechas clave del proceso