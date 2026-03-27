Estudiante de secundaria apuñala a compañeros y da muerte a una supervisora en Chile

SANTIAGO, Chile (AP).- Un apuñalamiento en una escuela del norte de Chile dejó al menos un muerto y cuatro heridos el viernes, informó la policía.

El ataque se produjo alrededor de las 10:40 de la mañana, hora local, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, ubicado en la ciudad de Calama, en la región norteña de Antofagasta.

Un estudiante de último año de secundaria atacó a tres estudiantes y dos miembros del personal escolar, informó en un comunicado la policía nacional de Chile, los Carabineros.

La policía también informó que, "a la llegada de los agentes, el individuo fue reducido y detenido".

La escuela fue evacuada y las clases fueron canceladas.

El ataque provocó la muerte de una supervisora escolar de 59 años. No se dispuso de información inmediata sobre el estado de los cuatro heridos.

La identidad y la edad del atacante no se dieron a conocer de inmediato, pero el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, indicó que se trataba de un estudiante. Díaz también mencionó que el estudiante portaba líquidos inflamables, lo que llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de que el ataque fue premeditado.

Díaz describió la situación como "extremadamente grave" y dijo que no se disponía de detalles sobre los motivos del atacante.

“Este es un acontecimiento que tiene un profundo impacto y afecta el alma de la gente de Calama, ya que nunca antes había ocurrido aquí algo de esta magnitud”, dijo en una entrevista con el canal local 24 Horas.

Los ataques armados en Chile son poco comunes, aunque el país tiene una larga historia de violencia escolar y es conocido por las protestas estudiantiles que con frecuencia se tornan violentas. A finales de 2024, más de 30 alumnos resultaron heridos en una explosión causada por la fabricación de artefactos incendiarios destinados a ser utilizados en una manifestación estudiantil en Santiago.

En mayo, tres estudiantes resultaron heridos de bala dentro de una escuela en la región del Biobío, en lo que las autoridades describieron como el primer tiroteo ocurrido dentro de una escuela en Chile.