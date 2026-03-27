Grupo de hackers proiraní se atribuye ciberataque a cuenta personal del director del FBI

WASHINGTON (AP) — Un grupo de hackers proiraní afirmó el viernes que se infiltró a una cuenta del director del FBI, Kash Patel, y ha publicado en internet lo que parecen ser fotografías suyas de hace años, junto con un currículum laboral y otros documentos personales que datan de hace más de una década.

“Kash Patel, el actual jefe del FBI, que alguna vez vio su nombre exhibido con orgullo en la sede de la agencia, ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas hackeadas con éxito”, señaló un mensaje publicado por el grupo Handala.

El mensaje iba acompañado de una colección de fotografías de Patel, incluidas algunas en las que aparece de pie junto a un automóvil deportivo antiguo y otra con un puro en la boca. El grupo también indicó que estaba poniendo a disposición, para su descarga, correos electrónicos y otros documentos de la cuenta de Patel. Muchos de los registros parecían estar relacionados con sus viajes personales y negocios de hace más de 10 años

“El FBI está al tanto de actores maliciosos que están intentando acceder a la información del correo electrónico personal del director Patel, y hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos vinculados con esta actividad”, expresó el FBI en un comunicado. “La información en cuestión es de carácter histórico y no involucra información gubernamental”.

En su comunicado, el FBI no identificó a los hackers que se cree fueron responsables de la intrusión, pero señaló que el gobierno del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de miembros del grupo de hackers Handala, una entidad que, según dijo, “ha atacado con frecuencia a funcionarios del gobierno estadounidense”.

No estaba claro cuándo podría haber ocurrido el hackeo que Handala dice haber realizado. Informes de prensa de diciembre de 2024 —antes de que Patel fuera confirmado como director— indicaban que el FBI le había informado que él había sido blanco de un hackeo iraní.

Handala es un grupo de hackers proiraní y propalestino que este mes se atribuyó el haber alterado sistemas en Stryker, una empresa de tecnología médica con sede en Michigan. Handala sostuvo que el ataque fue en represalia por presuntos ataques de Estados Unidos en los que murieron escolares iraníes. Es un ejemplo destacado de los grupos de afiliados a Teherán que llevan a cabo ciberataques en nombre del gobierno iraní.