Rubio niega que EU pidió a Ucrania ceder territorio a Rusia a cambio de acuerdo de seguridad. Foto: Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP

PARÍS (AP).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó este día la afirmación del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, de que la administración Trump exige que Kiev entregue su región oriental del Donbás a Rusia para recibir garantías de seguridad estadounidenses en cualquier plan de alto el fuego.

En declaraciones a la prensa tras una reunión del G7 en Francia, Rubio refutó los recientes comentarios de Zelenskyy y afirmó que Estados Unidos no ha hecho ninguna estipulación de ese tipo en sus conversaciones con Ucrania.

“Eso es mentira”, dijo Rubio. “Lo vi decirlo. Y es lamentable que diga eso porque sabe que no es cierto y que no fue lo que le dijeron”.

En una entrevista publicada esta semana, Zelenskyy declaró a Reuters que Estados Unidos condicionaba su oferta de garantías de seguridad para Ucrania a la cesión de la región del Donbás, el corazón industrial largamente codiciado por el presidente ruso Vladimir Putin. Las fuerzas de Moscú ocupan la mayor parte de la región, pero no han tomado posesión de una franja de tierra que se encuentra entre las zonas más fortificadas del frente.

Zelenskyy afirmó que, mientras Estados Unidos se centra en su guerra contra Irán, el presidente Donald Trump busca poner fin al conflicto en Ucrania.

“Los estadounidenses están dispuestos a ultimar estas garantías al más alto nivel una vez que Ucrania esté lista para retirarse del Donbás”, declaró Zelenskyy a Reuters.

Rubio negó las afirmaciones de Zelenskyy y aseguró que Estados Unidos solo había transmitido las demandas de Rusia. Añadió que las garantías de seguridad solo podrían llegar una vez finalizados los combates y que Estados Unidos seguirá presionando para lograr un acuerdo de paz.

“Le hemos comunicado a la parte ucraniana lo que los rusos están exigiendo”, dijo. “No lo estamos defendiendo. Se lo hemos explicado. Es su decisión. No nos corresponde a nosotros decidir por ellos. Nunca les hemos dicho que tienen que aceptarlo o rechazarlo. Nuestro papel ha sido intentar averiguar qué quieren ambas partes y ver si podemos encontrar un punto intermedio”.

La oficina presidencial ucraniana declinó hacer comentarios sobre la discrepancia.

Putin quiere que Kiev ceda el control de toda la región del Donbás, lo que, según los analistas, le daría a Moscú una plataforma permanente desde la cual amenazar otras partes de Ucrania.

Rubio señaló que la semana pasada se celebraron conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Florida, pero que por el momento no hay otras reuniones programadas. También afirmó que, si bien no se han retirado armas estadounidenses de las ventas destinadas a Ucrania para enviarlas a Oriente Medio, esto podría ocurrir si se considera necesario.

“Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos para Estados Unidos en primer lugar”, dijo Rubio. “Pero hasta ahora, eso no ha sucedido”.

Según informa Associated Press, los misiles antiaéreos Patriot estadounidenses se han trasladado de Europa a Oriente Medio, mientras Washington reorienta sus recursos hacia la guerra contra Irán. Zelenskyy ha advertido que Kiev se enfrentará «sin duda» a una escasez de sistemas Patriot debido a la guerra contra Irán.