"No Kings": Minnesota organiza protesta contra Trump

ST. PAUL, Minnesota (AP).- Los organizadores de las manifestaciones "No Kings" del sábado en todo el país predicen que las protestas contra las acciones del presidente Donald Trump y su administración podrían convertirse en una de las mayores manifestaciones de la historia de Estados Unidos, con Minnesota como escenario principal.

Los organizadores afirman que se han registrado más de 3 mil 100 eventos en los 50 estados, y se espera que participen más de 9 millones de personas.

En Washington, cientos de manifestantes recorrieron las calles, pasaron por el Monumento a Lincoln y llegaron al National Mall, portando pancartas con lemas como "Deja la corona, payaso" y "El cambio de régimen empieza en casa". Los manifestantes hicieron sonar campanas, tocaron tambores y corearon "¡No a los reyes!".

Las agresivas medidas de control migratorio del gobierno de Trump, en particular en Minnesota, fueron solo uno de los muchos motivos de queja de los manifestantes, entre los que también se incluían la guerra en Irán y el retroceso del gobierno de Trump en materia de derechos de las personas transgénero.

En la ciudad de Nueva York, Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, describió a Trump como el "matón en jefe" de la nación y dijo que los residentes de Minneapolis "obligaron al aspirante a rey a retirar a sus tropas de choque".

"Quieren que tengamos miedo de protestar", dijo durante una conferencia de prensa. "Quieren que temamos que no podamos hacer nada para detenerlos. ¿Pero saben qué? Están equivocados, completamente equivocados".

Un funcionario republicano califica los eventos como "manifestaciones de odio a Estados Unidos"

La Casa Blanca restó importancia a las manifestaciones. La portavoz Abigail Jackson describió las protestas como producto de "redes de financiación de izquierda" con escaso apoyo público real.

Jackson declaró que "las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia para superar la obsesión con Trump son los periodistas a los que se les paga por cubrirlas".

El Comité Nacional Republicano del Congreso también se mostró muy crítico.

“En estas manifestaciones contra Estados Unidos es donde las fantasías más violentas y desquiciadas de la extrema izquierda encuentran un micrófono”, dijo Maureen O'Toole, portavoz del NRCC.

Los organizadores dicen que el evento principal se llevará a cabo en el Capitolio de Minnesota.

Los organizadores han designado la manifestación en el Capitolio de Minnesota, en St. Paul, como el evento nacional más importante, en reconocimiento de cómo el estado donde agentes federales mataron a tiros a dos personas que estaban vigilando la represión migratoria de Trump se convirtió en un epicentro de resistencia.

El artista principal de la conmemoración será Bruce Springsteen, quien interpretará “Streets of Minneapolis”, canción que compuso en respuesta a las muertes de Renee Good y Alex Pretti, y en homenaje a los miles de habitantes de Minnesota que salieron a las calles durante el invierno. La gira estadounidense de Springsteen, Land of Hope & Dreams , cuyo lema es “No Kings”, comienza el martes en Minneapolis.

Los organizadores de Minnesota han comunicado a los funcionarios estatales que esperan que 100.000 personas se congreguen en los terrenos del Capitolio, donde el evento del pasado mes de junio atrajo a unas 80.000 personas.

En el mitin de St. Paul también participarán la cantante Joan Baez , la actriz Jane Fonda, el senador Bernie Sanders y una larga lista de otros activistas, líderes sindicales y funcionarios electos.

Se celebrarán manifestaciones en todo Estados Unidos y en Europa

También se han planeado manifestaciones en más de una docena de países, desde Europa hasta Latinoamérica y Australia, según declaró en una entrevista Ezra Levin, codirector ejecutivo de Indivisible, el grupo que lidera los eventos. Los países con monarquías constitucionales denominan a las protestas "No a los tiranos", añadió.

Para quienes no puedan asistir en persona, otro grupo activista, Stand Up For Science, organiza un evento virtual y accesible en línea.

El sábado por la mañana, varios cientos de personas, en su mayoría estadounidenses residentes en Francia, junto con sindicatos franceses y organizaciones de derechos humanos, se congregaron en la Bastilla en París.

“Protesto contra todas las guerras ilegales, inmorales, temerarias e ineficaces de Trump, que son interminables”, dijo Ada Shen, organizadora de Paris No Kings.

En Roma, miles de personas marcharon coreando consignas desafiantes contra la primera ministra Giorgia Meloni, cuyo gobierno de derecha vio fracasar estrepitosamente su referéndum para modernizar el sistema judicial italiano a principios de esta semana, en medio de críticas que lo consideraban una amenaza a la independencia de los tribunales. Los manifestantes ondearon pancartas en protesta por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, exigiendo «Un mundo libre de guerras».

En Londres, personas que protestaban contra la guerra en Irán portaban pancartas con los letreros: "Detengan a la extrema derecha" y "Plántenle cara al racismo".

Los organizadores prevén que esta protesta sea más multitudinaria que otras manifestaciones de "No a los reyes".

Los organizadores estadounidenses declararon a los periodistas en una rueda de prensa virtual el jueves que esperan que las protestas del sábado sean más multitudinarias que las dos primeras rondas de manifestaciones de No Kings, que según sus estimaciones congregaron a más de 5 millones de personas en junio y a más de 7 millones en octubre.

Según Greenberg, dos tercios de las confirmaciones de asistencia provienen de fuera de los principales centros urbanos, y mencionó aumentos repentinos en las inscripciones en estados de tendencia conservadora como Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Dakota del Sur y Luisiana, así como en áreas suburbanas competitivas de Pensilvania, Georgia y Arizona.