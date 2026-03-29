Ataque aéreo israelí en el sur del Líbano mata a 3 periodistas que cubrían la guerra. Foto: AP

BEIRUT (AP).- Un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano mató el sábado a tres periodistas que cubrían la última guerra entre Israel y Hezbolá, según informaron sus cadenas de televisión.

La cadena Al-Manar, perteneciente a Hezbolá, informó que su corresponsal de larga trayectoria, Ali Shoeib, fue asesinado en el sur del Líbano. El ejército israelí afirmó haber atacado a Shoeib, acusándolo de ser un agente de inteligencia de Hezbolá, sin aportar pruebas.

Shoeib, un conocido corresponsal de guerra libanés, cubrió la actualidad del sur del Líbano para la cadena de televisión Al-Manar durante casi tres décadas.

Mientras tanto, la cadena panárabe Al-Mayadeen, con sede en Beirut, informó que la reportera Fatima Ftouni murió en el mismo ataque aéreo en el distrito sureño de Jezzine, junto con su hermano Mohammed, periodista de vídeo. Acababa de estar en directo con un reportaje antes del ataque.

Altos funcionarios del Líbano condenaron la huelga, y el presidente Joseph Aoun la calificó de "crimen flagrante que viola todas las leyes y acuerdos que protegen a los periodistas".

El ejército israelí afirmó que Shoeib estaba "operando sistemáticamente para revelar la ubicación de los soldados (israelíes) que operan en el sur del Líbano". También lo acusó de mantener contacto con militantes de Hezbolá e incitar contra las tropas y los civiles israelíes, sin dar más detalles.

La cadena de televisión Al-Manar no respondió a las acusaciones israelíes, pero describió a su corresponsal como alguien que "se distingue por su profesionalidad y credibilidad en la cobertura de los acontecimientos".

La afirmación de Israel reflejaba las acusaciones militares israelíes anteriores contra periodistas palestinos a los que atacó en su guerra contra Hamás en Gaza, acusándolos de ser militantes de Hamás que se hacían pasar por reporteros.

El ejército israelí no mencionó a las otras dos personas que fallecieron en su comunicado.

Desde que comenzó la última guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, la fuerza aérea israelí ha atacado objetivos civiles de Hezbolá, incluyendo la sede de la cadena de televisión Al-Manar y la emisora ??de radio Al-Nour del grupo.

El ataque del sábado se produjo días después de que un ataque aéreo israelí contra un apartamento en el centro de Beirut matara a Mohammed Sherri, jefe de programas políticos de la cadena de televisión Al-Manar, junto con su esposa.

Con estos últimos fallecimientos, el número de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados este año en el Líbano asciende a cinco.

Mientras tanto, Hezbolá lanzó unos 250 proyectiles desde el Líbano en las últimas 24 horas, según un oficial militar israelí que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares.

El funcionario afirmó que la mayoría de los proyectiles iban dirigidos a soldados israelíes que operaban en el sur del Líbano y que solo 23 lograron cruzar a territorio israelí.

El número de muertos aumenta

El Ministerio de Salud de Beirut informó que 47 personas murieron y 112 resultaron heridas en las últimas 24 horas. Añadió que 1.189 personas han fallecido desde el 2 de marzo.

El ministro de Sanidad del Líbano, Rakan Nassereddine, declaró que nueve paramédicos murieron en los ataques israelíes del sábado, elevando a 51 el número de víctimas mortales entre los trabajadores sanitarios.

El ejército israelí informó que nueve soldados resultaron heridos en dos ataques en el sur del Líbano.