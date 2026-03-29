China abre investigaciones en respuesta a las medidas arancelarias de Trump

PEKÍN (AP).- China inició el viernes dos investigaciones sobre las prácticas comerciales estadounidenses, lo que demuestra su determinación de oponerse a los aranceles del presidente Donald Trump antes de su visita en mayo.

El Ministerio de Comercio afirmó que las nuevas investigaciones son una respuesta a dos investigaciones anunciadas por Trump a principios de este mes contra varios países, entre ellos China.

Un comunicado del ministerio afirmó que las dos investigaciones chinas se iniciaron para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes y expresó su "firme oposición" a las investigaciones estadounidenses.

Un análisis examinará las políticas estadounidenses que restringen la entrada de productos chinos a Estados Unidos y que limitan las exportaciones estadounidenses de productos de tecnología avanzada a China. El otro se centra en las barreras a las exportaciones chinas de energía verde.

Según el ministerio, se prevé que las investigaciones duren seis meses y podrían prorrogarse otros tres meses si fuera necesario.

Las investigaciones chinas son el último episodio de una larga guerra comercial y podrían servir como moneda de cambio para contrarrestar cualquier posible nuevo arancel estadounidense.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló algunos de los aranceles impuestos anteriormente por Trump, y él respondió iniciando lo que se conoce como investigaciones comerciales de la Sección 301.

Una de esas investigaciones examina las acusaciones de exceso de capacidad industrial —que puede impulsar las exportaciones— y de subsidios gubernamentales que podrían otorgar a las empresas en China y otros lugares una ventaja injusta sobre sus competidores estadounidenses.

La investigación, que apunta a 16 socios comerciales, incluida la Unión Europea, podría dar lugar a aranceles más elevados sobre las importaciones procedentes de esas economías.

La otra investigación, que abarca decenas de países, entre ellos China, podría prohibir la importación de productos fabricados con mano de obra forzada.

El representante comercial de China advirtió en las recientes conversaciones con Estados Unidos en París que las investigaciones estadounidenses podrían poner en peligro la estabilidad, tan difícilmente conseguida, en las relaciones económicas entre ambos países.

Las conversaciones tenían como objetivo sentar las bases para una visita de Trump a Pekín, prevista inicialmente para la próxima semana. El presidente estadounidense ha pospuesto el viaje debido a la guerra en Irán.