Europa busca aumentar las deportaciones; advierten sobre tácticas similares a las de Trump

Migrantes que intentan llegar a Gran Bretaña caminan por la orilla de una playa en Gravelines, al norte de Francia, el miércoles 18 de marzo de 2026.. Foto: AP/Jean-Francois Badias

BRUSELAS (AP).- La Unión Europea está ampliando sus poderes para rastrear, realizar redadas y deportar migrantes a "centros de retorno" en terceros países de África y otros lugares, adoptando discretamente tácticas de la administración Trump que han generado críticas públicas en todo el bloque de 27 naciones.

La UE sigue endureciendo sus políticas migratorias después de que los partidos de derecha llegaran al poder en algunos países en 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la coalición de centroderecha Partido Popular Europeo, ha dicho que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015 causada por la guerra civil en Siria, cuando cerca de un millón de personas llegaron para solicitar asilo.

“Hemos aprendido de los errores del pasado. Y hoy estamos mejor preparados”, declaró von der Leyen. Las nuevas políticas , conocidas como el Pacto sobre Migración y Asilo, entrarán en vigor el 12 de junio.

Los partidos de extrema derecha en Europa han elogiado las políticas de deportación del presidente estadounidense Donald Trump y han pedido a la UE que adopte un enfoque similar. Organizaciones de derechos humanos advierten que las autoridades ya están devolviendo ilegalmente a los migrantes en las fronteras de la UE y socavando sus protecciones legales.

Italia ofrece un modelo

La UE ya gasta millones de dólares para disuadir a los migrantes antes de que lleguen a sus costas, y ha apoyado a decenas de miles de africanos que regresan a sus hogares, ya sea voluntariamente o por la fuerza.

Lo que se prevé ahora es una expansión de lo que Italia ha creado bajo el mandato de la primera ministra Giorgia Meloni y su postura de mano dura contra la migración. Italia gestiona dos centros de detención para migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en Albania. Uno de ellos alberga actualmente al menos a 90 migrantes, según declaró la diputada Rachele Scarpa, quien afirmó haber encontrado a la gente confundida y asustada durante una visita reciente.

Además, el gabinete de Meloni ha aprobado un paquete de medidas antiinmigración que permitiría a la marina detener embarcaciones en aguas internacionales hasta por seis meses si se consideran una amenaza para el orden público; devolver a los migrantes interceptados a sus países de origen o a terceros países; y acelerar la deportación de ciudadanos extranjeros condenados por delitos.

Un “grupo informal” de naciones de la UE, entre las que se incluyen Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia, está negociando acuerdos para la creación de centros de deportación, según Bernd Parusel, investigador del Instituto Sueco de Estudios de Política Europea.

Kenia es uno de los países con los que están dialogando, declaró Tineke Strik, eurodiputada neerlandesa. Ya sea de forma consciente o inconsciente, el plan es similar a los acuerdos de Trump con naciones como El Salvador para acoger a migrantes deportados, añadió.

Otros países están explorando ideas similares. El ministro de Migración de Suecia ha declarado que la coalición gobernante conservadora aprueba la creación de centros de acogida fuera de Europa, especialmente para solicitantes de asilo afganos y sirios.

Algunos en Europa aplauden las tácticas al estilo Trump

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, estallaron protestas por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para brindar seguridad a la delegación estadounidense. Sin embargo, en Europa, algunos han elogiado las acciones del ICE y han pedido la creación de unidades policiales especializadas en deportaciones.

En 2024, Bélgica aprobó una ley que permitía al servicio de fronteras de la UE, Frontex, operar dentro del país, lo que avivó los temores entre los activistas de que Frontex pudiera participar en las redadas.

Sin embargo, el mandato de Frontex solo abarca las fronteras, según declaró el portavoz Chris Borowski, y la función actual del servicio en los retornos voluntarios o involuntarios incluye "coordinar los vuelos, ayudar con los documentos de viaje y garantizar que se respeten los derechos fundamentales durante todo el proceso".

La Comisión Europea ha rechazado las solicitudes para pronunciarse sobre las políticas federales de inmigración de Estados Unidos.

En Gran Bretaña, que abandonó la UE hace varios años, el gobierno del Partido Laborista de centroizquierda ha convertido la contención de la inmigración irregular en una prioridad fundamental.

En febrero, el Ministerio del Interior declaró que casi 60.000 personas habían sido deportadas desde que el gobierno fue elegido en julio de 2024. Añadió que en 2025 se produjeron 9.000 detenciones de personas que trabajaban sin permiso, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior.

Aumentan las devoluciones en caliente, las redadas y la vigilancia

Según el principio de no devolución (non-refoulement) del derecho de la UE y del derecho internacional, una persona no puede ser devuelta a un país donde se enfrentaría a la persecución.

Pero las tácticas europeas de control de la inmigración incluyen las llamadas devoluciones en caliente, en las que las personas que intentan cruzar a la UE son obligadas a regresar al otro lado de la frontera sin acceso a los procedimientos de asilo.

Según un informe de febrero elaborado por un grupo de organizaciones humanitarias, las autoridades europeas realizan una media de 221 devoluciones en caliente al día. El informe señala que en 2025 se registraron más de 80.000 devoluciones en caliente, principalmente en Italia, Polonia, Bulgaria y Letonia.

Según el informe, “hombres, mujeres y niños —incluidas personas en estado crítico— son sometidos habitualmente a palizas, ataques de perros policía, desnudamientos forzados, cruces de ríos a la fuerza y ??robo de pertenencias personales”.

Los agentes europeos están maltratando a los migrantes igual que en Estados Unidos, afirmó Flor Didden, experta en políticas migratorias del grupo belga de derechos humanos 11.11.11. Algunos, como en Grecia, incluso usan máscaras.

“Las imágenes son impactantes y la indignación está justificada”, dijo refiriéndose a Estados Unidos. “Pero ¿dónde está esa misma claridad moral cuando las autoridades fronterizas europeas abusan, roban y dejan morir a la gente?”.

Europa aún ofrece mayor protección a los migrantes

Los grupos también han constatado una expansión de la tecnología de vigilancia, como drones, cámaras térmicas y satélites, para monitorear a las personas en movimiento.

Otros grupos de derechos humanos advierten sobre un debilitamiento de las garantías legales.

Las nuevas regulaciones migratorias de la UE permiten más redadas policiales en domicilios particulares y espacios públicos, así como un mayor uso de la vigilancia y la elaboración de perfiles raciales, según una carta enviada en febrero a las instituciones de la UE por 88 organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas.

“No podemos indignarnos con el ICE en Estados Unidos y, al mismo tiempo, apoyar estas prácticas en Europa”, declaró la directora de la plataforma, Michele LeVoy.

Olivia Sundberg Diez, defensora de los derechos de los migrantes en la UE para Amnistía Internacional, afirmó que Europa mantiene una mayor protección para los migrantes vulnerables que Estados Unidos, pero comparte gran parte del impulso político hacia políticas más severas.