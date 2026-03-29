Irán advierte que está dispuesto a "prenderles fuego" a tropas de EU si hay invasión terrestre

Militares a bordo del USS Tripoli llegando al Medio Oriente el 27 de marzo del 2026. Foto: AP

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Un alto funcionario iraní advirtió el domingo que Irán está dispuesto a “prenderles fuego” a las tropas estadunidenses si hay una invasión terrestre, mientras los principales diplomáticos de potencias regionales se reciben en Pakistán con la esperanza de abrir conversaciones directas y poner fin a la guerra.

El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”, según medios estatales iraníes. También desestimó las conversaciones como una tapadera después de que unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Oriente Medio.

La guerra ha amenazado los suministros mundiales de petróleo, gas natural y fertilizantes y ha interrumpido los viajes aéreos. El control de Irán sobre el estrecho estratégico de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios y ahora la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes respaldados por Irán podría amenazar el transporte marítimo en otra vía fluvial crucial, el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo.

“No sabemos en qué momento nuestras casas podrían ser atacadas”, indicó Razzak Saghir al-Mousawi, de 71 años, al describir ataques aéreos implacables mientras iraníes que cruzaban hacia Irak instaban a Estados Unidos para poner fin a la guerra. “Definitivamente tengo miedo”.

Más de 3.000 personas han muerto en la guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos. Mientras tanto, Israel ha invadido el Líbano mientras ataca al grupo armado Hezbollah respaldado por Irán. La guerra continúa también en el frente digital.

Pakistán acoge a los ministros de Arabia Saudita, Turquía y Egipto

Pakistán informó que los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron en Islamabad sin participación de Estados Unidos ni de Israel, días después de que el gobierno norteamericano ofreció a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz. Los ministros tienen previsto volver a reunirse el lunes.

El egipcio Badr Abdelatty señaló que las reuniones buscaban abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán, que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores. Tanto esta guerra como la guerra de 12 días del año pasado comenzaron durante rondas de conversaciones indirectas.

Sin embargo, los funcionarios iraníes han rechazado el marco de Estados Unidos y descartaron públicamente la idea de negociar bajo presión. Aun así, Press TV, el brazo en inglés de la televisión estatal de Irán, informó la semana pasada que Teherán había redactado su propia propuesta de cinco puntos que pedía detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el “ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, durante las conversaciones, Irán ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales que pasan por el estrecho, acordando a última hora del sábado permitir que otros 20 buques con bandera paquistaní transiten por el paso. “Envía una señal clara de que Irán sigue abierto a hacer negocios con el mundo, siempre que Estados Unidos abandone la coerción”, apuntó Asif Durrani, exembajador de Pakistán en Irán.

Un asesor de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya “garantías claras” de que los ataques iraníes contra los vecinos no se repetirán.

Gargash sostuvo que el gobierno de Irán se ha convertido en “la principal amenaza” para la seguridad del Golfo Pérsico y pidió compensación por los ataques contra infraestructura civil.

Teherán amenaza con represalias contra universidades de Israel y EEUU

Irán advirtió el domingo de una escalada adicional después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear. Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán están en el centro de las tensiones.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió en un comunicado que Irán consideraría a las universidades israelíes ya las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, información medios estatales.

Universidades estadounidenses, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el bombardeo” de universidades iraníes antes de las 12 del mediodía del lunes, aseguró la Guardia en un comunicado.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei aseveró el sábado que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que según los críticos podría ser un crimen de guerra.

Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Líbano, funcionarios dijeron que más de 1.100 personas han muerto.

En Irak, donde grupos armados respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.