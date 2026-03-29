Irán comienza a formalizar su control sobre el estrecho de Ormuz con un régimen de "peaje". Foto: AP

FRANKFURT, Alemania (AP).- Irán parece estar erigiéndose como el guardián del estrecho de Ormuz, la arteria más importante del mundo para el transporte de petróleo. Esta medida podría consolidar el control de facto de Teherán sobre esta crucial vía marítima y formalizar su capacidad para mantener el flujo de su propio petróleo hacia China.

Las comunicaciones iraníes a la autoridad marítima de las Naciones Unidas y la experiencia de los buques que transitan por el estrecho sugieren la creación de una especie de peaje. Los buques deben entrar en aguas iraníes y ser inspeccionados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Al menos dos embarcaciones han pagado por el paso.

El tráfico a través del estrecho ha caído un 90% desde el comienzo de la guerra con Irán, lo que ha disparado los precios mundiales del petróleo y ha provocado una alarmante escasez en las naciones asiáticas que obtienen su petróleo de los países del Golfo Pérsico a través del estrecho.

Según la empresa de información marítima Lloyd's List Intelligence, solo unos 150 buques, entre petroleros y portacontenedores, han transitado por la zona desde el 1 de marzo. Esto representa un poco más del tráfico diario habitual antes de la guerra. La terminal de la isla de Kharg, en Irán, cargó 1,6 millones de barriles en marzo, una cifra prácticamente sin cambios respecto a los totales mensuales de carga previos a la guerra, según la empresa de análisis y datos Kpler. La mayoría de los clientes son pequeñas refinerías privadas en China a las que no les importan las sanciones estadounidenses.

La mayoría de los buques que han transitado por el Golfo en las últimas semanas se dirigieron hacia el este; los buques vinculados a Irán representaron el 24% de los tránsitos, los griegos el 18% y los chinos el 10%, según su propietario o pabellón. Sin embargo, un análisis más detallado revela que los buques conectados con Irán representaron el 60% de los tránsitos durante la primera fase de la guerra y, en los últimos días, cerca del 90%.

Aproximadamente la mitad de los buques apagan los sistemas de identificación por radio que muestran su ubicación antes de cruzar, y reaparecen al otro lado, en el Golfo de Omán. Su reticencia y cautela tienen una explicación. Al menos 18 barcos han sido alcanzados y al menos siete tripulantes han muerto, según la Organización Marítima Internacional de la ONU, que supervisa la seguridad marítima. No especificó qué nación atacó a los buques.

Lloyd's List afirma que los peajes se pagan en yuanes, la moneda china

“La Guardia Revolucionaria Iraní ha impuesto de facto un régimen de ‘peaje’ en el estrecho de Ormuz”, afirma la empresa de información marítima Lloyd's List Intelligence.

Normalmente, los barcos utilizan un canal de navegación de dos carriles en medio del estrecho. Sin embargo, cada vez más, las embarcaciones toman una ruta diferente, hacia el norte, rodeando la isla de Larak, lo que las sitúa en aguas territoriales iraníes y más cerca de la costa iraní.

Las entidades que deseen que sus buques transiten con seguridad deben proporcionar sus datos a lo que Lloyd's List Intelligence denomina “intermediarios autorizados” de la Guardia Revolucionaria, incluyendo la carga, los propietarios, el destino y la lista completa de la tripulación. Los buques autorizados reciben un código y son escoltados por un buque de la Guardia Revolucionaria. Se prioriza el transporte de petróleo y los buques están sujetos a un “análisis geopolítico”, según Lloyd's.

«Si bien no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos lo hacen y el pago se realiza en yuanes», dijo Lloyd's List, refiriéndose a la moneda china.

Al parecer, a algunos barcos se les ha permitido el paso tras la presión diplomática. Según Lloyd's, dos buques indios cargados con gas licuado de petróleo han podido transitar.

Un ejecutivo petrolero emiratí califica el control asfixiante de Irán como "terrorismo económico"

Las declaraciones de Sultan al-Jaber, quien dirige la gigantesca petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Co., evidenciaron el endurecimiento de la retórica de los Emiratos Árabes Unidos a medida que la guerra se acerca a su primer mes.

“Utilizar el estrecho de Ormuz como arma no es un acto de agresión contra una nación”, dijo al-Jaber en un discurso pronunciado en un evento organizado por el Instituto de Oriente Medio en Washington.

“Se trata de terrorismo económico contra todos los consumidores, contra todas las familias que dependen de energía y alimentos a precios asequibles. Cuando Irán mantiene a Ormuz como rehén, todas las naciones pagan el rescate, en las gasolineras, en los supermercados y en las farmacias”, afirmó. “No se puede permitir que ningún país desestabilice la economía mundial de esta manera”.

El enfoque de Irán podría violar el derecho internacional

El artículo 19 del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que los países deben permitir el “paso inocente” de buques pacíficos y respetuosos de la ley en sus aguas territoriales.

“No existe ninguna disposición en el derecho internacional que autorice la instalación de puestos de peaje para extorsionar a los buques. … Irán está utilizando el elemento que tiene en este momento, que es el control del estrecho de Ormuz”, dijo Sal Mercogliano, historiador marítimo de la Universidad Campbell en Carolina del Norte.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed al-Budaiwi, afirmó que el cobro de tasas por parte de Irán por el paso de buques es "una agresión y una violación del acuerdo de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar".

Es probable que dichos pagos contravengan las sanciones estadounidenses y europeas contra la Guardia Revolucionaria, un centro de poder clave dentro de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos y que fue fundamental para reprimir las protestas a nivel nacional en enero.