Mediadores se reúnen en Pakistán para conversaciones sobre el fin de la guerra con Irán

El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, a la izquierda, se reúne con su homólogo paquistaní Ishaq Dar en Islamabad, Pakistán. Foto: AP

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Los principales diplomáticos de potencias regionales se reunieron el domingo en Pakistán para analizar cómo poner fin a los combates en el Oriente Medio, aunque había pocas señales de progreso mientras Israel y Estados Unidos continuaban atacando a Irán, y Teherán respondía disparando misiles y drones en toda la región.

Pakistán indicó que los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto participaban en las conversaciones en Islamabad. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif afirmó que él y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvieron “amplias conversaciones” sobre las hostilidades regionales.

Más de 3 mil personas han muerto en el mes de guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos.

Estados Unidos e Israel no participaron en las conversaciones en Islamabad. El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf desestimó las conversaciones como una tapadera mientras Estados Unidos envía tropas adicionales al Oriente Medio. Desaconsejó cualquier invasión terrestre y dijo que Irán estaba listo para “prender fuego” a las tropas estadounidenses y castigar a los aliados regionales de Estados Unidos, según medios estatales iraníes.

Israel anunció oleadas de ataques entrantes desde Irán el domingo y se oían explosiones en todo Teherán.

Líderes de Oriente Medio intentan romper el estancamiento

El egipcio Badr Abdelatty, el turco Hakan Fidan y el príncipe saudí Faisal Bin Farhan acudieron a Islamabad como parte de conversaciones programadas días después de que Estados Unidos ofreciera a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz. Abdelatty dijo que las reuniones buscaban abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán, que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores.

Sin embargo, durante las conversaciones, Irán ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales que pasan por el estrecho de Ormuz. A última hora del sábado acordó permitir que otros 20 buques con bandera paquistaní transiten por el paso crítico, dijeron funcionarios paquistaníes, sumándose a los pocos que han dejado pasar mientras Irán trabaja para restringir el estrecho sin bloquearlo por completo.

El fin de semana ofreció pocos indicios de que las conversaciones redujeran la desconexión entre Estados Unidos e Irán. Funcionarios estadounidenses han insistido en que la guerra podría estar acercándose a un punto de inflexión, pero los líderes iraníes continúan rechazando públicamente las negociaciones.

Por el contrario, Estados Unidos ha enviado millas de marinos y paracaidistas adicionales a la región. Y los hutíes respaldados por Irán, que gobiernan partes de Yemen, anunciaron su esperada entrada en la guerra, lanzando misiles hacia lo que llamaron “sitios militares israelíes sensibles” por primera vez el sábado.

A pesar de los despliegues, el secretario del Estado norteamericano Marco Rubio dijo el viernes que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres” mientras crece la oposición interna a ampliar la guerra a una posible invasión terrestre, incluso entre los republicanos.

Sin embargo, los funcionarios iraníes han rechazado el marco de Estados Unidos y descartaron públicamente la idea de negociar bajo presión. Aun así, Press TV, el brazo en inglés de la televisión estatal de Irán, informó la semana pasada que Teherán había redactado su propia propuesta de cinco puntos, citando a un funcionario anónimo. Según se informó, el plan pide detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el “ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

Teherán amenaza con represalias contra universidades de Israel y EEUU

Irán advirtió el domingo de una escalada adicional después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió en un comunicado que Irán consideraría a las universidades israelíes ya las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, información medios estatales.

Universidades estadounidenses, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el bombardeo de universidades (iraníes) antes de las 12 del mediodía del lunes 30 de marzo, en una declaración oficial”, dijo la Guardia.

También exigió que Estados Unidos impida que Israel ataque universidades y centros de investigación iraníes. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei declaró la semana pasada que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

La intervención hutí despierta preocupación

El general de brigada hutí Yahya Saree declaró en la cadena satelital de los rebeldes Al-Masirah el sábado que lanzaron misiles hacia “sitios militares israelíes sensibles” en el sur.

El grupo —que controla partes de Yemen— lanzó ataques repetidos dirigidos contra Israel y el transporte marítimo del Mar Rojo durante el punto álgido de la guerra entre Israel y Hamás. Ataques israelíes contra Yemen el año pasado mataron al primer ministro del gobierno dirigido por los rebeldes ya su principal general militar.

Si los hutíes incrementan de nuevos los ataques contra el transporte marítimo comercial, eso empujaría aún más alza los precios del petróleo y desestabilizaría “toda la seguridad marítima”, señaló Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen del International Crisis Group. “El impacto no se limitaría al mercado energético”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es crucial para los buques que se dirigen al canal de Suez a través del mar Rojo. Arabia Saudita ha estado enviando por allí millones de barriles de crudo al día porque el estrecho de Ormuz está, en la práctica, cerrado.

Los rebeldes hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones, entre noviembre de 2023 y enero de 2025. Han controlado la capital de Yemen, Saná, desde 2014. Arabia Saudita lanzó una guerra contra los hutíes en nombre del gobierno yemení en el exilio en 2015. Ahora mantienen un alto el fuego inestable.

Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Líbano, donde Israel ha iniciado una invasión en el sur mientras ataca al grupo miliciano Hezbollah, funcionarios dijeron que más de 1.100 personas han muerto en el país desde el inicio de la guerra.

En Irak, donde grupos armados respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.