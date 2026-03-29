Pakistán afirma que será sede para conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Foto: AP

ISLAMABAD (AP).- Este día, Pakistán anunció que pronto será sede de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo una respuesta inmediata de Washington ni de Teherán, y no quedó claro si las discusiones sobre la guerra que dura ya un mes serían directas o indirectas.

“Pakistán se complace enormemente de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones. Pakistán tendrá el honor de acoger y facilitar conversaciones fructíferas entre ambas partes en los próximos días”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, tras la reunión en Islamabad de altos diplomáticos de Turquía, Egipto y Arabia Saudita.

Posteriormente, Pakistán informó que los diplomáticos habían regresado a sus países de origen. Inicialmente, las conversaciones estaban programadas para continuar el lunes.

Islamabad se ha erigido como mediador, gracias a sus relativamente buenas relaciones con Washington y Teherán, tras lo que los funcionarios paquistaníes denominan semanas de diplomacia discreta.

Anteriormente, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó las conversaciones en Pakistán, calificándolas de tapadera tras la llegada a Oriente Medio de unos 2 mil 500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios. Según los medios estatales, Qalibaf afirmó que las fuerzas iraníes estaban "esperando la llegada de las tropas estadounidenses para incendiarlas y castigar para siempre a sus socios regionales".

Irán también amenazó con atacar las casas de “comandantes y funcionarios políticos” estadounidenses e israelíes en la región. Un portavoz del comando conjunto del ejército iraní, Ebrahim Zolfaghari, mencionó los “ataques contra viviendas de ciudadanos iraníes en varias ciudades” y otras “acciones maliciosas”, según informaron los medios estatales.

Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que el ejército ampliará su invasión del Líbano, extendiendo la franja de seguridad existente en el sur del país y atacando al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. No se dieron a conocer más detalles.

Más de un millón de libaneses han sido desplazados por la guerra. Uno de ellos, Mohammad Doghman, calificó a Israel de "estado expansionista".

Los iraníes que huyen instan a Estados Unidos a poner fin a la guerra

La guerra ha amenazado el suministro mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, y ha perturbado el transporte aéreo. El control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios. Ahora, la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, podría amenazar el transporte marítimo en otra vía fluvial crucial: el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta con el mar Rojo.

“No sabemos en qué momento podrían atacar nuestras casas”, dijo Razzak Saghir al-Mousawi, de 71 años, al describir los incesantes ataques aéreos mientras los iraníes que cruzaban a Irak instaban a Estados Unidos a poner fin a la guerra. “Sin duda, tengo miedo”.

Testigos presenciales informaron de nuevos ataques el domingo por la noche en Teherán, y los medios estatales citaron al Ministerio de Energía iraní, que afirmó que se había cortado el suministro eléctrico en Teherán y la provincia de Alborz tras los ataques contra las instalaciones eléctricas. El ejército israelí declaró que estaba atacando Teherán y que Irán había lanzado más misiles.

Más de 3 mil personas han muerto en la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, los cuales provocaron ataques iraníes contra Israel, objetivos militares estadounidenses y otras instalaciones en los estados árabes vecinos del Golfo. La guerra continúa también en el ámbito digital .

Egipto afirma que las reuniones buscan un "diálogo directo"

El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, afirmó que las reuniones en Pakistán tienen como objetivo entablar un diálogo directo entre Estados Unidos e Irán, países que hasta ahora se habían comunicado principalmente a través de mediadores. La guerra comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes durante conversaciones indirectas. Pakistán declaró que los ministros de Asuntos Exteriores se reunieron el domingo sin la participación de Estados Unidos ni de Israel.

Funcionarios iraníes han rechazado una "lista de acciones" estadounidense de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz y han desestimado públicamente la idea de negociar bajo presión. Sin embargo, la cadena estatal iraní ha informado que Teherán elaboró ??su propia propuesta de cinco puntos, que, según se informa, exige el cese de los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el ejercicio de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Irán ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales en el estrecho, y el sábado por la noche autorizó el paso de 20 embarcaciones más con bandera pakistaní. Esto «envía una clara señal de que Irán sigue abierto al comercio internacional, siempre y cuando Estados Unidos abandone la coerción», declaró Asif Durrani, exembajador de Pakistán en Irán.

Anwar Gargash, asesor de los Emiratos Árabes Unidos, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya «garantías claras» de que los ataques iraníes contra los países vecinos no se repetirán. Afirmó que el gobierno de Irán se ha convertido en «la principal amenaza» para la seguridad del Golfo Pérsico y exigió compensación por los ataques contra la infraestructura civil.

Irán amenaza con ataques contra universidades israelíes y estadounidenses

Irán advirtió de una escalada tras los ataques aéreos israelíes contra varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para la investigación y el desarrollo nuclear. La preocupación por el programa nuclear iraní es el origen de las tensiones.

Según informaron los medios estatales, la Guardia Revolucionaria paramilitar afirmó que Irán consideraría a las universidades israelíes y a las filiales de universidades estadounidenses en la región como "objetivos legítimos" a menos que se les ofrecieran garantías de seguridad para las universidades iraníes.

“Si el gobierno estadounidense quiere que sus universidades en la región se salven, debería condenar el bombardeo” de las universidades iraníes antes del mediodía del lunes, declaró la Guardia Revolucionaria.

Las universidades estadounidenses tienen campus en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas Georgetown, Nueva York y Northwestern. La Universidad Americana de Beirut trasladó las clases al formato online, justificándolo como una medida de precaución.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado que decenas de universidades y centros de investigación se han visto afectados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Tecnológica de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que, según advierten los críticos, podría constituir un crimen de guerra.

El número de muertos aumenta

En Líbano, las autoridades informaron de más de 1200 muertos . Se temía que hubiera más víctimas mortales después de que Netanyahu, durante una visita al norte de Israel, anunciara la ampliación de la invasión. Hezbolá «aún conserva la capacidad residual de lanzarnos cohetes», afirmó.

Las autoridades iraníes afirman que más de mil 900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han registrado 19 fallecidos.

En Irak, donde grupos milicianos apoyados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

Trece militares estadounidenses han muerto en la guerra.