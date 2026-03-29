Realizan en Bogotá ceremonia en memoria de los 69 fallecidos en accidente aéreo militar. Foto: AP

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Los 69 miembros de las fuerzas de seguridad que murieron en un accidente aéreo militar en Colombia fueron homenajeados el viernes a través de sus fotografías, dispuestas frente al altar de una iglesia durante una solemne ceremonia celebrada en la capital, Bogotá.

Reunidos frente a las fotos de los fallecidos, un grupo de supervivientes del accidente ofreció oraciones. Algunos estaban sentados en sillas de ruedas atendidos por enfermeras, mientras que otros llevaban vendajes en los brazos o caminaban con dificultad.

El fatal accidente ocurrió el lunes cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguizamo, una localidad de la Amazonía colombiana. A bordo del avión viajaban 126 miembros de las fuerzas de seguridad, de los cuales 57 sobrevivieron.

“Nos duele profundamente lo sucedido, porque cuando cae un soldado o un policía, una parte de nuestra familia militar se rompe”, dijo el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, durante la ceremonia religiosa.

Durante la ceremonia, un sacerdote leyó en voz alta los nombres de los fallecidos uno por uno, afirmando que habían "ofrecido sus vidas al servicio de la patria".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció sus condolencias a las familias que lloran a sus seres queridos, asegurándoles que contarán con el pleno apoyo de la institución.

“Para algunos, sería el último vuelo que realizarían en este mundo, un vuelo que los llevaría hacia el vuelo eterno. Para otros, los que sobrevivieron, fue, en cierto modo, volver a nacer”, dijo Sánchez.

El país observó tres días de duelo nacional por uno de los peores desastres aéreos registrados en la memoria reciente. Las autoridades aún investigan la causa del accidente , pero han descartado la posibilidad de un ataque armado por parte de grupos ilegales y actualmente analizan el estado de la aeronave, la pista y la tripulación.

El accidente reavivó el debate nacional sobre el estado de la flota aérea del país. El presidente colombiano Gustavo Petro, el primer jefe de Estado de izquierda del país, cuestionó por qué se permitía operar una aeronave descrita como "tan antigua", señalando que fue fabricada en 1983 y donada por Estados Unidos en 2020.

Petro también hizo hincapié en la necesidad de modernizar la flota de Hércules, aviones de transporte táctico militar capaces de operar desde pistas de aterrizaje irregulares y sin pavimentar.