Tribunal marroquí encarcela a rapero por criticar los vínculos con Israel y la corrupción. Foto: atmf.org

RABAT, Marruecos (AP).- Un tribunal marroquí condenó a ocho meses de prisión a un rapero conocido por sus críticas a los vínculos del país con Israel y a la corrupción gubernamental, la última de una serie de sanciones contra jóvenes artistas musicales.

Las canciones de Souhaib Qabli critican duramente la decisión de Marruecos en 2020 de normalizar sus relaciones con Israel mediante un acuerdo negociado por la primera administración Trump. Sus letras también denuncian problemas con los servicios públicos y restricciones a la libertad de expresión, quejas que también manifestaron los jóvenes marroquíes de la Generación Z el año pasado.

El juez dictaminó el jueves que Souhaib Qabli, un rapero de 23 años, era culpable de insultar a un organismo constitucional, según informó su abogado, Mohamed Taifi, a la agencia Associated Press. Qabli, miembro de Al Adl Wal Ihsane, una asociación islamista prohibida pero tolerada, también fue multado con 106 dólares.

“El tribunal no aclaró a qué se refería con ‘órgano constitucional’. En el expediente no se identificó a ninguna parte específica, y existen muchas instituciones constitucionales”, dijo Taifi.

Taifi afirmó que su cliente apelará el veredicto. También indicó que Qabli fue absuelto de otros cargos, entre ellos insultar a funcionarios públicos y difundir acusaciones falsas.

Antes de la audiencia pública, decenas de simpatizantes se congregaron frente al tribunal en Taza, una ciudad del centro-norte de Marruecos, a unos 261 kilómetros de la capital, Rabat, portando pancartas que exigían la liberación de Qabli. Organizaciones de derechos humanos en el reino norteafricano han descrito el caso como una medida política destinada a restringir las libertades.

Qabli, conocido artísticamente como L7assal, fue arrestado a principios de este mes y permaneció bajo custodia hasta que el tribunal dictó sentencia. Además de su carrera musical, estudiaba refrigeración y aire acondicionado en un instituto de formación profesional.

Su abogado declaró que, durante el juicio, Qabli fue interrogado sobre sus canciones y publicaciones en redes sociales. Qabli afirmó que no tenía intención de insultar a ningún organismo constitucional y que simplemente expresaba sus opiniones a través del rap.

Entre sus canciones se incluye una titulada "No a la normalización", en referencia a la decisión de Marruecos de normalizar sus relaciones con Israel en los Acuerdos de Abraham, mediados por Estados Unidos en 2020, a cambio del reconocimiento por parte de Washington de la reivindicación marroquí sobre el territorio en disputa del Sáhara Occidental.

La medida fue criticada por los partidarios propalestinos más activos de Marruecos y provocó grandes protestas en varias ciudades. Si bien las autoridades permitieron las manifestaciones, arrestaron a activistas que criticaron la decisión.

La constitución marroquí garantiza, en general, la libertad de expresión, y el país se considera relativamente moderado en comparación con otros de Oriente Medio. Sin embargo, ciertos tipos de discurso aún pueden dar lugar a cargos penales, y Marruecos ha experimentado un endurecimiento de las restricciones a la disidencia, incluso contra periodistas y activistas.