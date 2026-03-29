Trump: “Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema”

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Estados Unidos permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el martes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de la Administración de Donald Trump en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana.

"Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello", señaló en declaraciones a los medios este domingo el inquilino de la Casa Blanca desde el Air Force One, agregando que la isla "está acabada" y será "la siguiente en caer".

Reporter: There's a report that the US is going to let a Russian oil tanker go to Cuba?



Trump: If a country wants to send some oil into Cuba, I have no problem with that.



Reporter: Do you worry that that helps Putin?



Trump: It doesn’t help him. He loses one boatload of oil.… pic.twitter.com/8Vh6gHwaxs — Acyn (@Acyn) March 30, 2026

Remarcando que los cubanos "tienen un mal régimen" y unos líderes "muy malos y corruptos", el mandatario norteamericano consideró que "no va a importar" ni a tener "ningún impacto" si recibe la isla un cargamento de petróleo o no, al tiempo que ha manifestado preferir "dejar entrar" al petrolero, "ya sea de Rusia o de cualquier otro país" porque "la gente necesita calefacción y aire acondicionado".

"No nos importa que alguien lleve un cargamento porque (sus habitantes) lo necesitan para sobrevivir", dijo el presidente estadunidense.

Petrolero ruso

Sus palabras llegan después de que un funcionario estadunidense informado sobre el asunto y citado por el diario 'The New York Times' afirmara que la Guardia Costera de Estados Unidos autorizó la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump.

La menor de las ramas de las Fuerzas Armadas cuenta con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero Washington no ordenó actuar a estas embarcaciones y, al domingo por la tarde (hora local), la Guardia Costera planeaba permitir que el buque llegara a Cuba, según el responsable citado, que habló bajo condición de anonimato.

El petrolero de 250 metros de eslora y propiedad del Gobierno ruso se encontraba a pocas millas de las aguas territoriales cubanas el domingo por la noche, según el proveedor de datos de tráfico marítimo MarineTraffic. Con la velocidad de 12 nudos con la que navegaba en la última información recogida por el sitio web, el buque podría llegar con sus cerca de 730 mil barriles de crudo a Matanzas, Cuba, el martes por la mañana.

De cumplirse, la decisión de las autoridades de Estados Unidos, sobre la que la Guardia Costera ha evitado pronunciarse remitiendo a la Casa Blanca, supondría una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

La crisis ocasionada en el país caribeño por el bloqueo estadunidense ha incluido una aguda emergencia energética que ha impactado en un amplio abanico de industrias y servicios, un contexto que llevó a la ONU a presentar, el pasado miércoles, un Plan de Acción Ampliado para ayudar a la isla a hacer frente a la escasez energética que la sacude y los subsiguientes daños que la misma genera en sectores como el de la salud, al tiempo que da continuidad a la respuesta a los estragos aún vigentes del huracán 'Melissa', que dejó cuantiosos destrozos el pasado mes de octubre, especialmente en la zona oriental del país.