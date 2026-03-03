Embajada de EU en Riad, alcanzada por drones iraníes; reportan cientos de muertos en Irán

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán alcanzó la embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudí con un dron a primera hora del martes como parte de sus ataques a objetivos en toda la región, y Estados Unidos e Israel golpearon a la República Islámica desde el aire en lo que Donald Trump sugirió que era apenas el inicio de una campaña implacable que podría durar más de un mes.

El ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad provocó un “incendio limitado” y daños menores, según el Ministerio de Defensa saudí, y la embajada instó a los estadounidenses para evitar el complejo.

El incidente se produjo después de que, en la víspera, se registró un ataque contra la legación diplomática de Washington en Kuwait, que el martes anunció que permanecería cerrada hasta nuevo aviso. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y familiares en Kuwait, así como en Bahrein, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos como medida de precaución.

El conflicto, en plena escalada, ha matado a cientos de personas, la gran mayoría en Irán.

En la capital iraní, Teherán, se escucharon explosiones durante toda la noche y la madrugada, y testigos dijeron que oyeron aeronaves sobrevolando la zona. Los objetivos de esos ataques no estaban claros. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido “algunos daños recientes”, aunque “no se espera ninguna consecuencia radiológica”. Natanz ya había sido atacado por Estados Unidos en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.

En Líbano, Israel lanzó más ataques contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con apoyo iraní. Se escucharon explosiones y se vio humo en un suburbio del sur de la capital, Beirut. Israel dijo que sus soldados están “operando en el sur de Líbano” y la estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano indicó que el ejército libanés está evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera.

El conflicto podría tener consecuencias de gran alcance

La ampliación de las represalias iraníes por todo el golfo Pérsico y la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses, la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y la falta de una aparente solución auguran un posible conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance.

Muchos países considerados refugios seguros en Oriente Medio han sido atacados por Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y entre los objetivos recientes de Teherán figuran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y la caída de un dron cerca de otro en Bahrein que provocó daños, dijo la empresa el martes. Irán también afectó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y atacó a varios barcos en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasó una quinta parte de todo el petróleo comercializado en el mundo, lo que explotó el precio del crudo y el gas natural en todo el mundo.

“El estrecho de Ormuz está cerrado”, declaró el general de brigada iraní Ebrahim Jabbari, asesor de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, que amenazó con prender fuego a cualquier barco que intentara atravesarlo. “No vengan a esta región”.

Instant a estadunidenses a abandonar la región

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio por riesgos para su seguridad, igual que muchos otros países, aunque con gran parte del espacio aéreo cerrado muchas personas continúan varadas.

Trump afirmó que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado “para ir mucho más allá”. Más tarde, agregó que Estados Unidos tenía un “suministro prácticamente ilimitado” de municiones y “armamento de alta calidad” previamente posicionado.

“Las guerras pueden librarse 'para siempre', y con mucho éxito, usando solo esos suministros”, escribió en redes sociales.

Cientos de muertos en Irán, decenas en Líbano y 11 en Israel

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de Estados Unidos e Israel se cobró la vida de al menos a 787 personas. En Israel, donde los misiles iraníes alcanzaron varios puntos, murieron 11 personas. La agencia noticiosa semioficial iraní Tasnim informó que ataques aéreos mataron a 13 soldados iraníes en Kerman, a 800 kilómetros (500 millas) al sureste de Teherán.

Los ataques de represalia de Israel contra Hezbollah causaron 52 fallecidos en el Líbano.

“La escalada militar obligaría a más familias a abandonar sus hogares y golpearía duramente a los civiles”, advirtió la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, que pidió a la comunidad internacional que presionara para una desescalada. “En la región ya hay millones de desplazados”, agregó.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos. Los seis eran soldados del Ejército y formaban parte de una unidad logística en Kuwait, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar comentarios en público.

Tres personas perdieron la vida en los Emiratos, una en Kuwait y otra en Bahrein.

El caos causado por el conflicto quedó en evidencia cuando el ejército estadounidense dijo que Kuwait “derribó por error” tres cazas estadounidenses mientras Irán lo atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central de Estados Unidos señaló que los seis pilotos se pusieron a salva tras eyectándose.

Israel y EU apuntan a instalaciones nucleares y de misiles

La televisora ??estatal iraní dijo que los ataques causaron dos explosiones a primera hora del martes en una instalación de radiodifusión en Teherán, pero indicó que no hubo heridos.

Reza Najafi, embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo a reporteros que el domingo hubo ataques aéreos que tuvieron como objetivo el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz.

“Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira”, afirmó.

Israel y Estados Unidos no han reconocido operaciones en esas instalaciones, que Washington bombardeó en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. Israel señaló que está atacando al “liderazgo y la infraestructura nuclear”.

Trump indicó que los objetivos de la campaña militar son destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos aliados como Hezbollah en el Líbano, que el lunes dispararon misiles contra Israel.

Teherán sostiene que no enriquecerá uranio desde junio, aunque defendió su derecho a hacerlo y mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Irán estaba reconstruyendo “nuevos sitios, nuevos lugares” subterráneos para fabricar bombas atómicas, pero no ofreció pruebas que respaldaran su afirmación.

“Teníamos que actuar ahora y lo hicimos”, apuntó el mandatario en el programa Hannity, de Fox News Channel.

Fotos satelitales analizadas por The Associated Press mostraron una actividad limitada en dos sitios nucleares en Irán antes de la guerra. De acuerdo con analistas, Teherán podría estar evaluando los daños de los ataques estadounidenses de 2025 y posiblemente rescatando lo que quedaba.

Ataques a Irán movilizan a fuerzas aliadas de la región

El conflicto también se expande al Líbano, donde Hezbollah, un grupo político-paramilitar apotado por Irán, disparó misiles contra Israel el lunes, lo que llevó a Israel a tomar represalias.

Al menos 52 personas fallecieron y 154 resultaron heridas hasta ahora, según las autoridades libanesas.

Israel sacudió Beirut con nuevos ataques aéreos a primera hora del martes y señaló que su objetivo eran “centros de mando de Hezbollah e instalaciones de almacenamiento de armas”.

Por su parte, Hezbollah afirmó que disparó drones contra una base aérea israelí. El ejército indicó que había derribado dos aviones no tripulados.

Un grupo insurgente vinculado a Irán en Irak también se atribuyó ataques contra instalaciones militares estadounidenses en el país. El ejército de Israel dijo que sus tropas que operaban en el sur de Líbano estaban posicionadas en varios puntos cerca de la frontera en lo que describió como una “postura de defensa avanzada”.

El ejército dijo que no había aviones para evacuar a residentes israelíes de las zonas fronterizas.