“Es muy tarde”: Trump descarta diálogo con Irán en el cuarto día de ataques

WASHINGTON (apro).– Donald Trump el presidente de Estados Unidos informó este martes que el liderazgo interino de Irán quiere entablar conversaciones luego del cuarto día de enfrentamientos armados y la creciente posibilidad de que se eleve el conflicto entre los dos países.

“Su defensa y fuerza aérea ya desapareció, su armada y liderazgo también. Ellos quieren hablar, yo digo que es muy tarde”, escribió Trump en su cuenta personal de la red cibernética Truth Social, minutos antes de que su gobierno entregué al Capitolio un informe de la guerra.

El aparente cierre a las negociaciones que descarta Trump ocurre a la par de la creciente posibilidad de que el Pentágono inicie el despliegue de tropas terrestres en Irán, lo que sin duda no solamente alargaría el conflicto sino que también provocaría mayores costos humanos.

La decisión de cerrar la puerta a las conversaciones por parte de Trump se da un par de horas antes de que Marco Rubio, su Secretario de Estado, se presente en el Congreso federal de su país para exponer a los legisladores las justificaciones y razones de la guerra.

Rubio, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, John Ratcliffe, director de la CIA y Dylan Johnson, Subsecretario de Estado para Asuntos Globales, testificaran ante senadores y representantes del Capitolio.

Este lunes, el Secretario de Guerra y el general Caine informaron a los reporteros que el gobierno del presidente Trump pondera la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán para fortalecer las acciones militares de ataques aéreos y estratégicos que llevan a cabo desde del sábado.

El envío de tropas terrestres de Estados Unidos a Irán no solamente provocaría el robustecimiento del conflicto y la inestabilidad en todo el Medio Oriente, también ampliaría los problemas políticos de Trump en Washington por ordenar la guerra contra Irán sin autorización del Congreso federal de su país como marca la Constitución.

También este martes por la noche el presidente de Estados Unidos dijo a reporteros que desconoce cuánto tiempo durará la estrategia bélica contra Irán, aunque acotó que el Pentágono calcula unas cuatro semanas.

En el Capitolio, los legisladores demócratas están preparados para someter a un riguroso escrutinio a los emisarios de Trump, esto en base a las contradicciones que han salido del Ejecutivo para justificar la guerra contra Irán en violación a los estatutos constitucionales.

Las contradicciones respecto al conflicto por parte de la presidencia de Trump se exacerbaron luego de que Rubio declarara que tuvieron que atacar tras enterarse de que Israel lo haría para eliminar al liderazgo de iraní; “no tuvimos alternativa”, aseguró el Secretario de Estado.

El presidente Trump había asegurado que ordenó los ataques contra Irán, primero, para eliminar las posibilidades de que la nación persa tuviera armas nucleares, después dijo que para acabar con el liderazgo islamita y luego que para restablecer la estabilidad en el Medio Oriente.

En paralelo, el Departamento de Estado pidió a todos los ciudadanos estadunidenses que se encuentren en el Medio Oriente abandonar inmediatamente los países de la región en donde se encuentren e informó sobre el cierre de sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait.