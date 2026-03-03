Israel intensifica ataques en Teherán; Irán amplía su respuesta en toda la región

Asedio. El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano. Foto: AP - Hussein Malla

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel intensificó el martes los ataques aéreos contra lanzadores y fábricas de misiles iraníes, e Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, interrumpiendo los suministros de energía y los viajes. Mientras las explosiones resonaban en Irán y Líbano —donde Israel dijo que atacó a milicianos de Hezbollah— la embajada estadounidense en Arabia Saudí fue bombardeada con drones.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, cientos de personas han muerto, la gran mayoría en Irán. La información que sale de Irán ha sido limitada debido a las malas comunicaciones, los incesantes bombardeos y las estrictas restricciones a los periodistas.

Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, lo que activó las sirenas antiaéreas en todo el país. El ritmo de los ataques parecía estar disminuyendo e Israel ha interceptado la mayoría del fuego entrante, pero algunos misiles han caído, matando a 11 personas.

La naturaleza en espiral de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará. Trump pareció dejar abierta la posibilidad de una participación militar estadounidense más amplia, al decirle el lunes al New York Post que no descartaba la posibilidad de tropas sobre el terreno.

El gobierno estadounidense ha dado varios objetivos. Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump dijo el lunes que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.

Trump habla del liderazgo iraní y dice que vienen ataques “a gran escala”

Trump dijo el martes que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña de Estados Unidos e Israel.

Hablando desde el Despacho Oval el martes, el mandatario dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.

En cuanto a posibles líderes dentro de Irán, “la gente que teníamos en mente está muerta”, dijo Trump. “Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien toma el control que es tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase”.

El presidente dijo que Estados Unidos continuaría su campaña en Irán y que vienen ataques “a gran escala”.

Israel y EU apuntan a instalaciones nucleares y otros objetivos en Irán

En toda la capital iraní, Teherán, se escucharon aeronaves sobrevolando la zona y explosiones durante toda la noche y la madrugada del martes.

El ejército israelí dijo que llevó a cabo una oleada de ataques aéreos contra sitios que producen y almacenan misiles balísticos, en Teherán e Isfahán. La televisora estatal iraní dijo que los ataques causaron dos explosiones a primera hora del martes en una instalación de radiodifusión en Teherán, pero indicó que no hubo heridos.

La agencia de control nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido “algunos daños recientes”, aunque “no se espera ninguna consecuencia radiológica”. Estados Unidos atacó Natanz durante la guerra de 12 días en junio, cuando los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida el programa nuclear iraní.

Sin ofrecer pruebas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán estaba reconstruyendo “nuevos sitios, nuevos lugares” subterráneos para fabricar bombas atómicas. Teherán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, aunque defendió su derecho a hacerlo y mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Fotos satelitales analizadas por The Associated Press mostraron una actividad limitada en dos sitios nucleares en Irán antes de la guerra. De acuerdo con analistas, Teherán probablemente estaba evaluando los daños de los ataques de 2025 y posiblemente rescatando lo que quedaba.

Aumentan los temores en Teherán mientras se intensifica el bombardeo a la capital

Un residente del norte de Teherán describió el aumento de los temores en la capital mientras es objeto de un intenso bombardeo. El residente envió un mensaje a un reportero de AP antes del amanecer del martes. Habló bajo condición de anonimato.

Relató que una gran explosión sacudió su edificio el lunes. “Estaba junto a la ventana y sentí la onda expansiva. Bastante aterrador, luego vi el humo”, dijo.

La mayoría de las tiendas en la normalmente bulliciosa zona de Tajrish estaban cerradas, agregó. Irán ha declarado un período oficial de luto tras la muerte de Jamenei.

El residente dijo que las panaderías estaban abiertas y los supermercados estaban abastecidos, pero los cajeros automáticos estaban en su mayoría “sin efectivo”. La economía de Irán ya iba en picada cuando la moneda se desplomó a mínimos históricos en diciembre.

Irán alcanza la embajada estadounidense en Riad

Un ataque de dos drones contra la embajada estadounidense en Riad provocó un “incendio limitado”, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo. Se produjo después de un ataque contra la embajada estadounidense en Kuwait. Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudí, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y familiares en Kuwait, así como en Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Además, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio, aunque con gran parte del espacio aéreo cerrado muchas personas continúan varadas.

El Departamento de Estado dijo el martes que está preparando vuelos militares y chárter para estadounidenses que desean abandonar Oriente Medio. Varios otros países organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos.

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de Estados Unidos e Israel cobró la vida de al menos a 787 personas. En Israel, donde los misiles iraníes alcanzaron varios puntos, han fallecido 11 personas. El grupo político-paramilitar libanés, Hezbollah, que cuenta con apoyo iraní, también atacó a Israel, cuyos ataques de represalia han matado a 52 personas en Líbano.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos. Además, tres personas perdieron la vida en Emiratos, una en Kuwait y otra en Bahréin.

El conflicto sacude los intereses empresariales en Oriente Medio

Irán ha atacado a muchos países considerados refugios seguros en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Entre los objetivos recientes figuran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y uno en Bahréin. Los centros en Emiratos fueron atacados, mientras que un dron cayó cerca del de Bahréin, causando daños, dijo la empresa.

Irán también golpeó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y atacó a varios barcos en el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado en el mundo, lo que disparó el precio del crudo y el gas natural en todo el mundo.

“El Estrecho de Ormuz está cerrado”, declaró el general de brigada iraní Ebrahim Jabbari, asesor de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, prometiendo que cualquier barco que lo atravesara sería incendiado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar , Majed Al Ansari, prometió que los ataques iraníes contra el país rico en gas “no quedarán sin respuesta”.

A medida que suben los precios del petróleo y el gas natural, las cotizaciones bursátiles caen con fuerza.

Israel envía tropas a Líbano

El conflicto también se extendió a Líbano, donde Hezbollah disparó misiles contra Israel el lunes, lo que llevó a Israel a tomar represalias.

El martes, el ejército israelí golpeó Beirut con más ataques aéreos y dijo que había trasladado tropas adicionales al sur de Líbano y tomado nuevas posiciones en varios puntos estratégicos cerca de la frontera.

Más tarde, la fuerza de paz de la ONU en Líbano dijo que sus cascos azules vieron a tropas israelíes entrar y luego salir del territorio. Pero el ejército de Israel dijo que sus tropas aún están operando ahí.