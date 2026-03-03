Trump ordena cortar todos los lazos comerciales de EU con España por desacuerdos sobre la OTAN

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a su gobierno “cortar todos los lazos comerciales con España”, esto como consecuencia de la decisión del gobierno español de no respaldar sus condiciones sobre la OTAN.

Durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca con el Canciller alemán, Friedrich Merz, Trump indicó incluso que para el conflicto con Irán no le interesa utilizar las bases militares españolas para lanzar ataques contra la nación persa.

"Tienen un pésimo gobierno”, subrayó el presidente de Estados Unidos en referencia a Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España con quien ha tenido desacuerdos respecto a la cuota del 5% que impuso respecto a pagos a la OTAN por parte de las naciones miembros.

“Dicen que no nos dejarán usar sus bases militares, no las necesitamos… incluso si las usamos para volar qué van a hacer; nada”, enfatizó el presidente de Estados Unidos anotando que el gobierno de Sánchez no ha sido favorable para sus políticas.

En la reunión con Merz, el mandatario estadunidense manifestó que España se niega a contribuir con el pago del 5% de sus cuotas a la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), a diferencia de otras naciones europeas y puso como ejemplo a Alemania.

“El gobierno de España no es bueno, la gente de España es maravillosa”, resaltó Trump al momento que hacía el anuncio de que debido a las diferencias que tiene con el gobierno de Sánchez, ordenó que su gobierno cortara los lazos comerciales con la nación ibérica.