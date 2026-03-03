Trump prefiere un gobierno moderado en Irán a "otro lunático"

El presidente Donald Trump se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington. Foto: AP Foto/Mark Schiefelbein

WASHINGTON (apro) .- Asegurando que en la guerra contra Irán su gobierno básicamente ya inutilizó al poder militar de defensa de ese país, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indicó que su plan es acabar con el ejército iraní y que se instale una dirigencia moderada.

“Tenemos que limpiar con su ejército... puede ocurrir que otros peores a los que eliminamos tomen el poder, vamos a ver qué pasa… esperamos que sea gente más moderada”, declaró Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Al responder a preguntas de los reporteros, el mandatario estadunidense manifestó que el peor escenario en Irán, al concluir la guerra que lanzó junto con Israel el pasado fin de semana, es que se instalara un nuevo gobierno islamista y radical, aunque inmediatamente lo descartó.

“Hemos derrotado a su ejército, su capacidad de detectar ataques y de lanzar misiles... sí no hubieses hecho lo que hicimos tendríamos en el futuro conflictos nucleares, eran gente enferma, muy enferma”, puntualizó Trump en referencia al régimen iraní.

De manera indirecta, el presidente de Estados Unidos confirmó lo que ha dado a conocer en las últimas horas el gobierno de Israel, que lanzó un ataque sobre un objetivo en Terán en donde presuntamente se realizaba una reunión para elegir a un nuevo líder supremo; tras la ejecución el pasado fin de semana del Ayatola Ali Khamenei.

“Estoy enterado que se realizó otro ataque substancias contra el nuevo liderazgo… están pidiendo inmunidad y en algún momento tendrán que rendir sus armas”, apuntó Trump al respecto.

El mandatario rechazó hacer especulaciones con nombres de posibles nuevos líderes en Irán, agregando que su gobierno no aceptara a radicales “ni lunáticos”, como los que estaban al frente del gobierno de Irán que “asesinó a 35 mil personas que se manifestaban contra ellos”.

En paralelo, Trump presumió que en la guerra contra Irán el Pentágono lo está haciendo muy bien, limitando el número de muertes de civiles, contrario a lo que está haciendo Irán en sus ataques a países de la región que según él “nada tienen que ver” con el conflicto.

Cuando al presidente de los Estados Unidos se le preguntó sobre las razones por las que ordenó el ataque a Irán, obvió aclarar directamente si fue porque se enteró que Israel se le adelantaría para eliminar a Khamenei y miembros de su círculo más cercano.

“Estábamos teniendo negociaciones con esos lunáticos y pensé que nos iban a atacar en base al sentido que tomaban las negociaciones, pensé que nos iban a atacar; Israel estaba listo para atacarlos y nosotros también”, subrayó Trump.

Marco Rubio, el secretario de Estado del gabinete de Trump, declaró a la prensa el lunes que los bombardeos del Pentágono contra Irán se ordenaron luego de que el presidente Trump se enteró de que Irán atacaría a Terán y que lo hicieron para evitar represalias.

Por su parte, el canciller alemán aseguro que, con respecto al conflicto con Irán, su gobierno y su país está en “la misma página” con el presiente Trump.