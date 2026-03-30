España cierra su espacio aéreo a aviones de EU implicados en la guerra de Irán

MADRID (AP) — España cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra en Irán, informó el lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que supone otro paso en la oposición del gobierno español a la implicación de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Oriente Medio.

España ya había señalado que Estados Unidos no podía utilizar las bases militares operadas conjuntamente en el conflicto con Irán, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha calificado de ilegal, temerario e injusto.

Robles indicó el lunes que la misma lógica se aplicaba al uso del espacio aéreo español en el conflicto.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, dijo Robles a periodistas, y calificó la guerra en Irán de ilegal e injusta.

Sánchez, uno de los mandatarios de izquierda más destacados de Europa, instó a Estados Unidos, Israel e Irán a poner fin a la guerra, diciendo a principios de este mes: “No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”.

Después que el gobierno de Sánchez negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, el presidente estadunidense Donald Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid.

Estados Unidos también lanzó amenazas comerciales el año pasado, cuando Sánchez anunció que su gobierno no aumentará su gasto en defensa de acuerdo con el incremento pactado por otros miembros de la OTAN tras la presión de Trump.

En ese momento, el gobierno de Sánchez señaló que España podía cumplir sus compromisos militares gastando el 2,1% del producto interior bruto en defensa, en lugar del 5% que acordó el resto de la alianza militar de 32 países.

Sánchez también ha sido uno de los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza, lo que ha provocado críticas del gobierno de Israel en varias ocasiones.

Sin comentarios de la OTAN

La nueva decisión de España contra un aliado de la OTAN es inusual, aunque no carece de precedentes. La OTAN no hizo comentarios y remitió las preguntas a las autoridades españolas.

En un incidente que tensó los lazos transatlánticos, Francia e Italia bloquearon al Ejército estadounidense el uso de su espacio aéreo para una operación dirigida contra el líder libio Moamar Gadafi en 1986.

En 2003, Turquía se negó a permitir que las tropas estadounidenses utilizaran su territorio para invadir Irak, aunque sí permitió los sobrevuelos. Francia y Alemania se opusieron firmemente a esa guerra, pero permitieron que cazas estadounidenses y británicos sobrevolaran su espacio aéreo.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Dominique de Villepin —pese a un célebre discurso en la ONU contra los planes del gobierno del entonces presidente George W. Bush de invadir— dijo en ese momento al Parlamento francés que “hay prácticas entre aliados que existen y que debemos respetar, incluidos los derechos de sobrevuelo”.