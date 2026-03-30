Israel aprueba la pena de muerte para palestinos condenados por asesinato de israelíes. Foto: AP/Itay Cohen

JERUSALÉN (AP).- Este día, el parlamento israelí aprobó una ley que autoriza la pena de muerte para los palestinos condenados por el asesinato de israelíes, una medida que ha sido duramente condenada por la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos por considerarla discriminatoria e inhumana.

La aprobación del proyecto de ley marcó la culminación de una campaña de años de la ultraderecha para endurecer las penas contra los palestinos condenados por delitos nacionalistas contra israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió al Knesset para votar personalmente a favor del proyecto de ley.

La ley establece la pena de muerte —por ahorcamiento— como castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos nacionalistas. Asimismo, otorga a los tribunales israelíes la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por cargos similares; una disposición que, según expertos legales, limita de facto la condena a muerte a los ciudadanos palestinos de Israel y excluye a los ciudadanos judíos.

Esta medida no se aplicará retroactivamente a ningún prisionero que Israel mantenga actualmente en su poder, incluidos los militantes liderados por Hamás que atacaron el país el 7 de octubre de 2023, desencadenando la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Tras la votación final de 62 a 48 a favor, los legisladores estallaron en vítores y se pusieron de pie con júbilo. Netanyahu, que permaneció sentado, no reaccionó ni habló de inmediato.

El combativo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien impulsó la aprobación de la ley, alzó una botella en señal de celebración. La diputada ultraderechista Limor Son Har-Melech, una de las promotoras originales del proyecto de ley, cuyo primer esposo murió en un ataque de militantes palestinos en Cisjordania, sonrió entre lágrimas.

La ley se enfrentará a desafíos legales

La legislación, que entrará en vigor en 30 días, seguramente se enfrentará a impugnaciones legales que podrían retrasar su implementación.

Minutos después de la aprobación del proyecto de ley, la Asociación de Derechos Civiles en Israel anunció que ya había presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnar la ley. Calificó la legislación de "discriminatoria por diseño" y afirmó que el parlamento la había promulgado «sin autoridad legal» sobre los palestinos de Cisjordania, que no son ciudadanos israelíes.

Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Israelí para la Democracia, afirmó que, según el derecho internacional, el parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, que no es territorio soberano israelí.

Muchos miembros de la coalición de extrema derecha de Netanyahu pretenden anexionar Cisjordania a Israel.

Preocupaciones planteadas en la Knesset

La votación puso fin a un debate que duró todo el día en el parlamento. Durante las deliberaciones previas, los legisladores plantearon otras preocupaciones, entre ellas que el proyecto de ley no contempla la posibilidad de indulto, contraviniendo así las convenciones internacionales. En ocasiones, los legisladores de la oposición parecieron suplicar a sus colegas que votaran en contra del proyecto de ley.

Antes de la votación, Ben Gvir describió la ley como algo que hacía mucha falta y una muestra de fortaleza y orgullo nacional.

"A partir de hoy, todo terrorista sabrá, y el mundo entero sabrá, que quienquiera que quite una vida, el Estado de Israel se la quitará", declaró ante los legisladores. En la solapa lucía un distintivo: una pequeña soga metálica.

Gilad Kariv, del Partido Laborista, condenó la cláusula del proyecto de ley que establece que no se requiere un veredicto unánime para imponer la pena de muerte.

"Una ley que permite condenar a muerte a una persona sin unanimidad. ¿Acaso esto es justicia? ¿Es esta la santidad de la vida que nos ha enseñado la tradición israelí?", preguntó.

El proyecto de ley contraviene el derecho internacional, añadió, y corre el riesgo de convertir a los soldados y guardias de prisiones israelíes en "criminales de guerra contra su voluntad".

Algunos, como Aida Sliman, del partido político judío-árabe de izquierdas Hadash, abandonaron la cámara consternados antes de que concluyeran las votaciones.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Según los expertos, la legislación tiene dos elementos clave que limitarán de hecho la pena de muerte para los palestinos.

En primer lugar, el proyecto de ley establece la pena de muerte como castigo por defecto para los asesinatos nacionalistas en tribunales militares, que juzgan únicamente a palestinos de Cisjordania y no a ciudadanos israelíes. Indica que solo en circunstancias especiales los jueces militares pueden conmutar la sentencia por cadena perpetua.

Esto otorga a los tribunales civiles israelíes un mayor grado de indulgencia en la imposición de penas, ya que los jueces tienen la opción de elegir entre la pena de muerte y la cadena perpetua.

El segundo elemento es cómo define el proyecto de ley el delito castigado con la pena de muerte: el asesinato que rechaza la existencia del Estado de Israel.

“Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a las actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Eso significa que los judíos no serán procesados ??bajo esta ley”, dijo Cohen.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia emitieron un comunicado el domingo instando a Israel a abandonar sus planes de aprobar la ley, calificándola de "discriminatoria de facto", y afirmando que la pena de muerte era poco ética y no tenía ningún "efecto disuasorio".

El proyecto de ley rompe con la historia israelí

Aunque técnicamente Israel contempla la pena de muerte como posible castigo para actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.

El Comité Público contra la Tortura en Israel afirma que el Estado ha votado sistemáticamente a favor de la abolición de la pena de muerte en la ONU. El Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, se había opuesto —hasta hace poco— a esta práctica, creyendo que podría incitar a nuevos complots de venganza por parte de militantes palestinos.

Algunos legisladores de la oposición temen que el proyecto de ley pueda perjudicar futuras negociaciones sobre rehenes. Israel intercambió a unos 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de prisioneros palestinos.

Existe un proyecto de ley aparte que se encuentra en estudio y que trata sobre el castigo para los atacantes del 7 de octubre de 2023 que están bajo custodia israelí.