New York Times acusa al Pentágono de incumplir orden judicial sobre acceso a prensa

WASHINGTON (AP).- El Pentágono desobedeció una orden judicial que le impide aplicar una política que limita el acceso de los periodistas a la sede del Departamento de Defensa, afirmó este día un abogado del New York Times, instando a un juez federal a obligar al gobierno a cumplir con la orden emitida hace 10 días.

El juez federal Paul Friedman no emitió un fallo inmediato tras escuchar una segunda ronda de argumentos de los abogados del periódico y de la administración Trump. El Times afirma que funcionarios del Pentágono han implementado una política de prensa revisada que elude el fallo del juez del 20 de marzo.

A principios de este mes, Friedman dio la razón a The Times al dictaminar que la nueva política de acreditación del Pentágono violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Ordenó a los funcionarios del Pentágono que restituyeran las credenciales de prensa de siete reporteros de The Times y recalcó que su decisión se aplica a "todas las partes reguladas".

El abogado del Times, Theodore Boutrous, dijo que el Pentágono respondió a la orden de Friedman imponiendo una nueva política revisada que impone "nuevas restricciones radicales" a los periodistas.

“Solo han empeorado las cosas”, dijo Boutrous.

La abogada del gobierno, Sarah Welch, afirmó que la política revisada del Departamento de Defensa sobre el acceso de los medios de comunicación al Pentágono incluye varias "cláusulas de protección" que amparan a los periodistas que realizan labores periodísticas rutinarias. "El departamento ha cumplido íntegramente y de buena fe con esa orden (del 20 de marzo)", declaró Welch ante el juez.

El nuevo enfoque del Pentágono genera contradicciones

En una declaración judicial presentada el domingo, Julian Barnes, reportero de seguridad nacional del Times, afirmó que el personal del Pentágono también les explicó a él y a sus colegas la semana pasada que sus nuevas credenciales les darían acceso a una nueva área de prensa ubicada en la biblioteca del Pentágono. Sin embargo, Barnes señaló que la única forma en que los reporteros podían acceder a la biblioteca era a través de un pasillo o en un autobús lanzadera para el que no tenían permiso de uso, lo que provocó una contundente respuesta de Friedman.

“¿Qué raro es esto?”, dijo el juez. “¿Es una paradoja? ¿Es Kafka? ¿Qué está pasando aquí?”.

En octubre, periodistas de los principales medios de comunicación abandonaron el edificio en lugar de aceptar las nuevas normas. En diciembre, The Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para impugnar la política.

Los abogados del Times acusaron al Pentágono de violar la orden del juez del 20 de marzo, "tanto en la letra como en el espíritu", al emitir una política "provisional" revisada que prohíbe a los periodistas acreditados entrar al edificio sin escolta. Los abogados de los demandantes afirman que la nueva política también impone normas sin precedentes que dictan cuándo los periodistas pueden ofrecer anonimato a sus fuentes.

“La intención es obvia: la Política Provisional es un intento de eludir el fallo de este Tribunal”, escribieron los abogados del periódico.

El Pentágono afirma que está cumpliendo

Los abogados del gobierno afirmaron que la política revisada del Pentágono cumple plenamente con las directrices del juez.

“En efecto, los demandantes solicitan a este Tribunal que amplíe la Orden para prohibir que el Departamento aborde la seguridad del Pentágono mediante una política de acreditación de prensa con condiciones que puedan tratar temas o preocupaciones similares a las condiciones prohibidas. La Orden no dice eso, y este Tribunal no debería interpretarla en ese sentido”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha declarado que la administración apelará la decisión de Friedman del 20 de marzo.

La Asociación de Prensa del Pentágono, que incluye a reporteros de Associated Press, afirmó que la política provisional del Pentágono mantiene disposiciones que Friedman consideró inconstitucionales, al tiempo que añade nuevas restricciones a los titulares de credenciales.

“La política provisional traslada el espacio de trabajo de los periodistas a una instalación anexa fuera del Pentágono y prohíbe que cualquier periodista se desplace dentro del propio Pentágono sin un escolta, lo que limita aún más su capacidad para ejercer el periodismo en el foro designado específicamente para ese fin”, escribió un abogado de la asociación.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto mayoritariamente por medios conservadores que aceptaron la política. Periodistas de medios que se negaron a acatar las nuevas normas, incluyendo a la AP, han seguido informando sobre las fuerzas armadas.

Friedman, quien fue nominado para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, dijo en su auto que las recientes operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán ponen de relieve la necesidad de que el público tenga acceso a la información sobre las actividades del gobierno.