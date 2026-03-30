Se viraliza robo de más de 400 mil barras de chocolate KitKat

Roban más de 400 mil barras de chocolate KitKat durante su transporte desde Italia a Polonia. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gigante suizo de la industria alimentaria Nestlé denunció el robo de 12 toneladas de barras de chocolate de su marca KitKat.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que un camión que transportaba 413 mil 793 unidades fue robado en un trayecto por Europa, luego de salir de una fábrica en el centro de Italia con destino a Polonia.

El hurto se registró la semana pasada, pero fue hasta el pasado domingo 29 de marzo que la empresa suiza confirmó el hecho. Sin embargo, no se detalló el lugar exacto donde ocurrió el robo.

“El vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, la marca KitKat detalló que cada barrita puede ser rastreable mediante los números de lote impresos en el empaque, lo que permitiría identificar las unidades sustraídas.

“Siempre hemos animado a la gente a tomarse un respiro con KitKat”, señaló un portavoz de la marca, haciendo referencia a su slogan. “Pero parece que los ladrones se han tomado el mensaje demasiado al pie de la letra y se han dado a la fuga con más de 12 toneladas de nuestro chocolate”, agregó.

“Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema creciente para las empresas de todos los tamaños”, resaltó el portavoz de KitKat.

Ante este panorama, Nestlé retomó un informe de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA), quienes exponen la creciente problemática de robo y fraude en el transporte de mercancías.

De acuerdo con las organizaciones, actualmente estos delitos operan mediante novedosos esquemas delictivos como suplantación de identidades, falsificación de documentos e incluso hasta el uso de tecnologías para el rastreo y desvío de vehículos de carga.

Nestlé advirtió que este hurto podría provocar escasez en las tiendas europeas, principalmente previo a la celebración de Pascua, donde la demanda de chocolates suele aumentar.

Además, el fabricante suizo alertó que las barras de chocolate sustraídas podrían ser comercializadas a través de canales no oficiales en diversos mercados de Europa.

En un comunicado alterno, la marca KitKat indicó que “no existe ningún riesgo para la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado”.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

Sin embargo, en redes sociales los memes no se hicieron esperar. Tras la noticia de este inusual robo, una oleada de internautas comenzó a compartir imágenes humorísticas haciendo referencia al hurto de las barras de chocolate.