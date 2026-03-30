Trump amenaza con destruir la infraestructura civil de Irán si no hay un alto al fuego “pronto”

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 29 de marzo de 2026. Foto: AP

WASHINGTON (apro).– En lo que ya se volvió la norma en la guerra de Estados Unidos con Irán, el presidente estadunidense Donald Trump aseguró que las negociaciones con la nación persa avanzan favorablemente y al mismo tiempo habló de un fracaso en el proceso.

“Se ha logrado un gran progreso, pero si por alguna razón no se logra, lo que probablemente ocurrirá y el Estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente para el negocio (de petróleo) concluiremos nuestra amorosa estancia en Irán destruyendo y borrando completamente todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros, la isla de Kharg (y posiblemente todas sus plantas de desalinización)”, anunció Trump por medio de la red cibernética Truth Social.

El mandatario, en su mensaje de la mañana de este lunes, inició estableciendo que su gobierno estaba en negociaciones con “un nuevo y más razonable régimen de Irán” el fin de la guerra.

La nueva amenaza y contradicción de Trump sobre la guerra con Irán que está iniciando su cuarta semana de vigencia, la consideró como represalia por los 13 elementos del Pentágono que han muerto.

“Y por otros que Irán masacrado y asesinado durante el año 47 del régimen en su reino de terror”, matizó Trump, acotando que hasta ahora el Pentágono no ha tocado ni destruido la infraestructura energética iraní y mucho menos las plantas de desalinización de agua.

La noche de ayer domingo, cuando regresaba a la Casa Blanca de Florida en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo a los reporteros de la fuente presidencial que Irán había autorizado el flujo de 20 cargueros de petróleo por el Estrecho de Ormuz y lo llamó con “signo de respeto”.

El mandatario también destacó que en las negociaciones con el nuevo régimen iraní, éste había aceptado la mayoría de los 15 puntos que la Casa Blanca estableció en su plan para poner fin a la guerra.

Los efectos de la guerra con Irán siguen siendo muy negativos en la economía de los Estados Unidos especialmente en materia energética, el costo promedio del precio de galón de gasolina ya supera los 4 dólares con dos centavos y según expertos seguirá subiendo.