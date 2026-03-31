EU aclara que la política sobre Cuba y el petróleo es “caso por caso”. Esto dijo sobre México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump permitió que un petrolero ruso llegue a Cuba por "razones humanitarias", declaró el lunes Karoline Leavitt.

La vocera de la Casa Blanca subrayó que esta acción no representa un cambio en la política estadunidense respecto a la isla.

Estados Unidos ha mantenido un bloqueo alrededor de Cuba desde enero con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, llegando incluso a amenazar a con aplicar aranceles contra quienes intenten enviar combustible a la isla.

Al preguntársele el lunes a la portavoz de la Casa Blanca sobre el petrolero ruso, Leavitt afirmó que las decisiones “se toman caso por caso” e insistió en que “no ha habido un cambio formal en la política de sanciones”.

El buque Anatoly Kolodkin, propiedad del gobierno ruso y con una capacidad estimada de unos 730 mil barriles de crudo, fue autorizado a pasar, de acuerdo con Leavitt, “para brindar ayuda humanitaria al pueblo cubano”.

“Esto no supone un cambio de política. No ha habido ningún cambio formal en la política de sanciones, Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba para brindar ayuda humanitaria al pueblo cubano. Estas decisiones se toman caso por caso”.

Sobre México

Un reportero le señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum en México está explorando diferentes formas de reiniciar los envíos a Cuba y le preguntó si la administración Trump está de acuerdo con eso.

“De nuevo, no ha habido cambio en nuestra política de sanciones. Aún nos reservamos el derecho de confiscar buques, si es legalmente aplicable, que se dirijan a Cuba y que violen la política de sanciones de Estados Unidos.

“Pero, por supuesto, el presidente y la administración también se reservan el derecho de eximir de dichas confiscaciones caso por caso”, añadió.

#InformaciónParaTi ? original sound - Latinus @latinus_us La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que no hay cambios en la política de sanciones de Estados Unidos, luego de que la presidenta Sheinbaum dijera que México explora reanudar los envíos a Cuba. Advirtió que Washington se reserva el derecho de incautar embarcaciones que violen las sanciones, aunque señaló que esas decisiones podrían evaluarse caso por caso. #Latinus

El domingo, el presidente Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que “no tiene problema” si algún país le enviara petróleo a Cuba ahora mismo.