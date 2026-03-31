Google, Microsoft y Meta en riesgo, Irán amenaza con atacar instalaciones de compañías de EU

MADRID(EUROPA PRESS) -La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con llevar a cabo ataques contra instalaciones de casi una veintena de grandes empresas, muchas de ellas tecnológicas, incluidas Microsoft, Apple, Google, Meta, Boeing y Tesla, cuando se cumple un mes de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Dado que el elemento principal en el diseño y el seguimiento de los objetivos terroristas son las empresas estadunidenses de TC (Tecnologías de la Información) e IA (Inteligencia Artificial), y estas están respondiendo a dichas operaciones terroristas, a partir de ahora las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos", declaró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), de acuerco con un comunicado divulgado por la agencia de noticias iraní Tasnim.

El cuerpo justificó el anuncio alegando que las empresas afectadas "han ignorado (sus) repetidas advertencias sobre la necesidad de detener las operaciones terroristas, y hoy tanto ustedes como sus aliados israelíes han causado la muerte de varios ciudadanos iraníes".

Así, serán consideradas objetivos legítimos por parte de Teherán 18 compañías, además de las citadas: Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, J.P. Morgan, GE, Spire Solution y G42.

"Aconsejamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo para salvar sus vidas. Los residentes en las inmediaciones de estas empresas terroristas en todos los países de la región también deberán abandonar sus instalaciones en un radio de un kilómetro y dirigirse a un lugar seguro", agregó.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2 mil muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.