Quién es Sandro Castro, el nieto influencer de Fidel Castro que genera polémica en redes sociales

Las redes sociales colocaron al nieto de Fidel Castro en el centro del debate público.. Foto: IG Sandro Castro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Sandro Castro, nieto del exlíder cubano Fidel Castro, concedió una entrevista a la cadena CNN en Español que amplió la atención internacional sobre su figura y provocó reacciones en medios y redes sociales. El joven, identificado como influencer y empresario vinculado a negocios nocturnos en La Habana, se convirtió en tendencia tras emitir opiniones sobre el sistema económico, la situación cotidiana en Cuba y el desempeño del gobierno.

La entrevista se difundió el 30 de marzo de 2026 y fue realizada por el corresponsal de CNN en Cuba, Patrick Oppmann, quien visitó el apartamento donde reside Castro en la capital cubana. Durante el encuentro, el entrevistado describió las dificultades relacionadas con el suministro eléctrico, el acceso a bienes y las condiciones de vida en la isla.

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De acuerdo con CNN, el periodista observó que el inmueble contaba con un generador eléctrico mientras el vecindario se encontraba sin energía, situación que el entrevistado vinculó a los apagones frecuentes. En ese contexto, explicó que enfrenta problemas cotidianos similares a los de otros ciudadanos. “En un día puede no haber electricidad, no haber agua. Los productos no llegan. Es muy difícil”, declaró durante la conversación con la cadena estadounidense. CNN transmitió el reportaje el 30 de marzo de 2026.

Declaraciones sobre el sistema económico colocan a Sandro Castro en el centro del debate público

Uno de los puntos que generó mayor difusión mediática fue su postura sobre el modelo económico. En la entrevista, el nieto de Fidel Castro señaló que existe una preferencia por cambios en el sistema productivo del país.

Durante la conversación con CNN, afirmó que una parte significativa de la población considera viable un modelo económico distinto. “Creo que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo”, expresó al ser cuestionado sobre las diferencias ideológicas dentro de la sociedad cubana, según el reportaje transmitido por CNN el 30 de marzo de 2026.

Las declaraciones se difundieron en un contexto de dificultades económicas y cortes de energía en distintas regiones del país. En semanas recientes, medios internacionales documentaron interrupciones recurrentes en el suministro eléctrico y problemas de abastecimiento en la isla.

La difusión de estas afirmaciones adquirió relevancia debido al vínculo familiar del entrevistado con el líder histórico de la Revolución cubana, figura asociada al establecimiento del sistema socialista en Cuba.

Críticas al gobierno y exposición mediática amplían la atención internacional

Otro elemento que generó cobertura informativa fue su evaluación sobre la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Durante la entrevista, el periodista preguntó si consideraba que el mandatario estaba desempeñando adecuadamente sus funciones.

El entrevistado respondió que no evaluaba positivamente la administración actual. “No diría que está haciendo un buen trabajo”, indicó en referencia al jefe de Estado, al señalar que decisiones pendientes han afectado la vida cotidiana en el país, de acuerdo con la entrevista transmitida por CNN el 30 de marzo de 2026.

La conversación también incluyó comentarios sobre su relación con el apellido familiar y la percepción pública que genera. En ese sentido, explicó que no considera que su nombre le otorgue beneficios especiales y señaló que enfrenta dificultades relacionadas con el acceso a productos y servicios.

CNN documentó que el entrevistado mostró su vivienda durante el recorrido con el periodista y describió condiciones materiales limitadas en su apartamento, al tiempo que explicó el impacto de los apagones y la escasez de productos en su vida diaria.

Redes sociales y visibilidad pública mantienen su nombre en la agenda informativa

La presencia digital de Sandro Castro se consolidó como un factor central en la difusión de su imagen pública. Sus publicaciones en plataformas sociales incluyen videos de humor, comentarios sobre la vida cotidiana y contenidos relacionados con la situación del país.

La entrevista con CNN se sumó a una serie de contenidos difundidos previamente en redes sociales, entre ellos grabaciones en las que aparece en actividades recreativas durante apagones y videos satíricos relacionados con figuras políticas. Estos materiales circularon ampliamente en internet y generaron reacciones entre usuarios y medios internacionales.

El caso mantiene atención mediática debido a la combinación de tres elementos: su vínculo familiar con el liderazgo histórico de Cuba, su actividad en redes sociales y sus declaraciones públicas sobre temas económicos y políticos. La entrevista con CNN se convirtió en un punto de referencia informativa al incorporar testimonios directos sobre la vida cotidiana en la isla y opiniones sobre el sistema económico y la gestión gubernamental.