Si el régimen de Irán es sabio debe llegar a un acuerdo con Trump: secretario de Guerra de EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – Al actualizar a la ciudadanía de su país sobre la guerra contra Irán, el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth dijo que si es sabio el régimen de la nación persa, debe hacer un acuerdo con el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.

“El régimen de Irán es más sabio que el anterior, porque ha habido un cambio de régimen, si es sabio debe hacer un acuerdo con el presidente Trump, si no establecen un trato (para acabar la guerra) continuaremos atacando con más intensidad”, declaró Hegseth.

En conferencia de prensa en el Pentágono con el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Hegseth dijo que este fin de semana visitó a los soldados de su país que participan en la guerra y que le afirmaron que “quieren ganar la guerra rápidamente a nombre de sus hijos”.

Haciendo eco de las palabras del Secretario de Guerra, el general Caine le lanzó un recordatorio al régimen de Irán y otros países; “tenemos el arsenal más poderoso del mundo y no dudaremos en utilizarlo para alcanzar nuestros objetivos”.

Al ser cuestionado sobre los avances y éxitos militares de los que habla respecto a la operación Furia Épica, pero sin haber logrado que Irán abra el Estrecho de Ormuz para que fluya el comercio internacional de Petróleo, Hegseth se escudó en las palabras de su jefe, Trump.

“Como lo ha dicho el presidente, hay flujo de cargueros de petróleo y habrá más, pero también tiene razón de que otros países deben asumir responsabilidades”, reviró Hegseth en alusión a que Trump criticó a Gran Bretaña por no apoyarlo respecto al Estrecho de Ormuz.

Este lunes, el mandatario estadunidense por medio de su cuenta personal en la red Truth Social, subrayó que en las negociaciones con el régimen de Irán éste había aceptado permitir pasar por el Estrecho de Ormuz a “20 grandes cargueros de petróleo”.

La crisis mundial en el sector energético generada por la guerra que lanzó hace un mes Estados Unidos e Israel en contra de Irán, está provocando un aumento incontenible en el costo de los combustibles particularmente para las naciones europeas y para los estadunidenses.

No obstante, a los clamores de triunfo en la guerra contra Irán del presidente Trump, en su país al iniciarse la cuarta semana de conflicto el costo promedio del galón de gasolina es de 4.5 dólares; el precio más elevado que se registra en Estados Unidos desde 2022.

Ante la insistencia de los pocos reporteros a los que se les permite preguntar en el Pentágono respecto a que si sostiene que Estados Unidos prácticamente ha diseminado a Irán, por qué no se abre el Estrecho de Ormuz, Hegseth con molestia respondió; “esta guerra no es como otras”.