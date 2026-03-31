Trump critica a Francia y Gran Bretaña por no apoyarlo en la guerra vs Irán y cerrar el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump saluda a los medios de comunicación mientras camina por el jardín sur a su llegada a la Casa Blanca, el domingo 29 de marzo de 2026, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, criticó a Francia por no dejar volar sobre su territorio aviones cargados de provisiones militares dirigidos a Israel y a Gran Bretaña por no apoyarlo en la guerra contra Irán y para abrir al Estrecho de Ormuz.

Las críticas del mandatario estadunidense se dan a la par del hecho de que pese a las amenazas que ha hecho a Irán de destruir toda su infraestructura energética y sus plantas de salinización, la nación persa mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz al comercio petrolero.

La crisis energética generada de la guerra que lanzó Estados Unidos e Israel contra Irán continúa generando estragos económicos en todo el mundo por el alto costo de los combustibles, el valor promedio del galón de gasolina para los estadunidenses ya es de 4.5 dólares.

Este martes el periódico The Wall Street Journal, reporta citando a fuentes del gobierno de Trump que pidieron el anonimato que el mandatario estadunidense planea declarar el fin de la guerra contra Irán sin haber logrado sus objetivos y sin abrir el Estrecho de Ormuz.

“Tengo una sugerencia para todos esos países que no pueden conseguir combustible por lo del Estrecho de Ormuz como Gran Bretaña que rehúsa involucrarse en la decapitación de Irán: Número 1, cómprenselo a Estados Unidos; tenemos mucho, y número 2, tengan un poco de coraje tardío vayan al Estrecho y tómenlo”, indicó el presidente Trump.

Los dos mensajes que escribió Trump en su cuenta personal de la red cibernética Truth Social, parecen confirmar de manera indirecta lo que reporta el diario The Wall Street Journal.

“Tienen que empezar a aprender a luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará más ahí para ayudarlos, así como ustedes no estuvieron por nosotros, esencialmente Irán ha sido diseminado”, acotó Trump en referencia al mensaje dirigido a los británicos.

Sobre Francia, el presidente de Estados Unidos fue más breve en sus críticas por la posición de la nación europea.

“Francia ha sido muy poco servicial con respecto al carnicero de Irán que ha sido exitosamente eliminado, Estados Unidos recordará esto”, apuntó Trump en referencia a su queja de que los franceses no dejan volar sobre su espacio aéreo aviones con carga militar de los Estados Unidos dirigidos a Israel.