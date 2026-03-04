Agricultor de 86 años rechaza 15 millones de dólares para instalar un centro de datos en su granja

El caso del agricultor que rechazó vender su granja ocurre en un contexto de expansión de centros de datos en Estados Unidos.. Foto: Canva (foto ilustrativa)/ Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un agricultor de 86 años en Pensilvania rechazó una oferta superior a 15 millones de dólares —lo que equivale aproximadamente a 255 millones de pesos mexicanos— para vender sus tierras a desarrolladores interesados en instalar un centro de datos.

De acuerdo con el medio estadounidense Realtor.com el agricultor Mervin Raudabaugh, residente de Mechanicsburg, en el condado de Cumberland, decidió no aceptar la propuesta presentada por desarrolladores tecnológicos que buscaban adquirir su propiedad agrícola.

De acuerdo con el reporte, los desarrolladores ofrecieron alrededor de 60,000 dólares por acre por la propiedad de 261 acres donde el agricultor ha trabajado durante décadas. La oferta total superaba los 15 millones de dólares.

Raudabaugh declaró a la estación local FOX43, citada por medios internacionales, que no estaba dispuesto a vender la tierra para el proyecto tecnológico.

“No estaba interesado en destruir mis granjas”, señaló el agricultor en declaraciones difundidas por la televisora.

Desarrolladores buscaban instalar un centro de datos en la propiedad

Los promotores tecnológicos buscaban adquirir la propiedad para construir un centro de datos, infraestructura utilizada para almacenar y procesar grandes volúmenes de información digital.

Este tipo de instalaciones requiere extensiones amplias de terreno, acceso a redes eléctricas y conexión a infraestructura de telecomunicaciones.

La propiedad de Raudabaugh se encuentra en Silver Spring Township, una zona rural cercana a rutas de transporte y redes energéticas, características que han generado interés de desarrolladores tecnológicos en áreas agrícolas.

Según información retomada por medios internacionales como People y Newsweek, el agricultor ha trabajado la tierra durante aproximadamente 60 años y considera que la granja forma parte de su historia familiar.

Agricultor decide preservar el uso agrícola del terreno

En lugar de vender la propiedad a los desarrolladores, Raudabaugh decidió transferir los derechos de desarrollo de la tierra a una organización de conservación agrícola.

De acuerdo con información publicada por Realtor.com, el agricultor vendió esos derechos al Lancaster Farmland Trust, una organización dedicada a la preservación de tierras agrícolas en Pensilvania.

El acuerdo fue por cerca de 2 millones de dólares, una cantidad menor a la oferta de los desarrolladores, pero que permite asegurar que el terreno solo podrá utilizarse para actividades agrícolas en el futuro.

La figura legal utilizada es conocida como servidumbre de conservación, un mecanismo que mantiene la propiedad privada del terreno, pero limita su uso para evitar desarrollos industriales o inmobiliarios.

Expansión de centros de datos aumenta interés en terrenos rurales

El caso se presenta en un contexto de crecimiento de proyectos de centros de datos en Estados Unidos, impulsados por el aumento en la demanda de servicios digitales y procesamiento de información.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, desarrolladores han mostrado interés en zonas rurales con amplias extensiones de tierra debido a los requerimientos de infraestructura de estas instalaciones.

En Pensilvania se han planteado diversos proyectos de centros de datos que contemplan campus tecnológicos con varios edificios destinados al almacenamiento y procesamiento de datos.

En este contexto, el caso del agricultor ha sido retomado por distintos medios internacionales como ejemplo de decisiones de propietarios rurales frente al interés de desarrolladores tecnológicos.