Ecuador y EU inician operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado

QUITO (AP) — Efectivos militares de Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas en un intento por combatir a grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

El Comando Sur estadunidense indicó en la red social X que ese país "está trabajando activamente con naciones socias en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo", y aseguró que los "esfuerzos colaborativos, como las operaciones actuales entre Ecuador y Estados Unidos" contra tales organizaciones, "son esenciales para garantizar la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental y proteger la patria".

El pueblo ecuatoriano, junto con otros ciudadanos de la región, han "experimentado de cerca y en sus vecindarios la violencia y las consecuencias corrosivas del narcoterrorismo", indicó en la misma publicación el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, quien añadió que "el momento es ahora para que nuestros socios en el hemisferio occidental tomen medidas decisivas contra esta plaga".

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó en la noche en redes sociales que, en la guerra contra el narcotráfico, "Ecuador no luchará solo" y cuenta con países "aliados que han decidido luchar hombro con hombro con nosotros y nuestras fuerzas del orden".

Noboa reprochó que esas alianzas internacionales contrasten con "la falta de cooperación y control de la producción de droga de países vecinos". La nación sudamericana tiene fronteras con Colombia y Perú, considerados los mayores productores de droga en el mundo. "Nosotros estamos librando una guerra contra el narcotráfico, pero no la estaríamos librando si existiera control en la producción", insistió.

Ese comando publicó el martes por la noche un video en el que se observa un helicóptero sobrevolando a un grupo de hombres que caminan, sin que se sepa si son militares ecuatorianos o grupos irregulares, pero la grabación se detiene sin revelar lo ocurrido posteriormente.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



En un mensaje que acompaña al video, dijo que las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses "lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador", y destacó que tales acciones "son un ejemplo poderoso del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir la lacra del narcoterrorismo".

El inicio de las operaciones binacionales, las cuales fueron anunciadas el martes, también coincide con la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona "non grata" al embajador cubano, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático, a quienes dio 48 horas para abandonar suelo ecuatoriano.

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de Ecuador, indicó por su parte en un discurso que dio en un foro de seguridad en Quito que el martes se iniciaron "unas operaciones y no vamos a amedrentarnos, no vamos a intimidarnos, ni nadie nos va a intimidar".

"Estamos seguros que lo que estamos haciendo es justamente en beneficio de nuestro amado Ecuador ahora que existe ese apoyo realmente de organismos internacionales y otros países; y lo vamos a hacer", señaló Delgado, quien no dio ningún detalle de las operaciones en suelo ecuatoriano a las que aludió.

The Associated Press pidió detalles sobre las operaciones conjuntas a la cancillería, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta de momento.

Una relación estrecha

Desde que Noboa —de filiación derechista e hijo del hombre más rico de Ecuador— llegó al poder en noviembre de 2023, el país sudamericano ha estrechado relaciones con Estados Unidos, del cual ha recibido apoyo permanente en su lucha contra el crimen organizado.

Ambos gobiernos hicieron el anuncio después de que Noboa revelara el lunes que su gobierno había iniciado una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, con acciones conjuntas con países aliados, en un momento en que Ecuador atraviesa una ola de violencia sostenida vinculada con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

"Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz", manifestó Noboa, quien aseveró que en las operaciones intervendrán militares y policías.

A finales del año pasado, Ecuador y Estados Unidos anunciaron acciones temporales conjuntas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la ciudad portuaria de Manta, en el centro de la región costera.

Las autoridades consideran a Ecuador un centro logístico del narcotráfico, donde se acopia y distribuye la droga que ingresa, especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El gobierno ecuatoriano ha señalado en varias ocasiones que mediante acciones conjuntas con Washington ha logrado detener envíos de importantes cantidades de droga, y también ha destacado que ese país ha colaborado con información para la lucha contra el crimen organizado.

En 2025 Ecuador incautó 214 toneladas de drogas, especialmente cocaína, una cifra por debajo de las casi 295 toneladas decomisadas un año antes, según las autoridades.