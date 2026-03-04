Israel apunta a fuerzas de seguridad y líderes iraníes mientras Irán redobla ataques en la región

Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos e Israel golpearon el miércoles la capital de Irán y otras ciudades en múltiples ataques aéreos al inicio de su quinto día de guerra. Israel puso la mira en el liderazgo iraní y las fuerzas de seguridad, mientras que la República Islámica respondió con salvas de misiles y ataques con drones contra Israel y en toda la región.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán emitió su amenaza más intensa hasta ahora, al afirmar a través de la televisión estatal que estaba preparada para la “destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”.

La continua mala conducta y el engaño de Estados Unidos en la región tendrá como costo la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”, afirmó el comunicado.

Los residentes de Teherán se despertaron al amanecer con el sonido de explosiones y la televisión estatal iraní mostró las ruinas de un edificio en el centro de la capital. La ciudad seminario chií de Qom y otras ciudades fueron atacadas.

Los que permanecían en Teherán miraban nerviosos al cielo mientras los aviones de combate rugían por encima. Un hombre que dirige una tienda de ropa dijo que no sabía qué hacer.

“Si me voy de la ciudad, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero y sobrevivir?”, dijo el hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El ejército israelí dijo que uno de sus cazas furtivos F-35 derribó el miércoles sobre Teherán un caza YAK-130 tripulado de la Fuerza Aérea iraní. También indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes dirigidos contra objetivos en todo el país, y se oyeron explosiones en varios lugares de Jerusalén.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que las autoridades pospusieron la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en el conflicto, según la televisión estatal iraní.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco. Y se informó que una fragata naval iraní estaba en apuros frente a la costa de Sri Lanka, lo que llevó a las autoridades allí a responder y rescatar a 32 personas, dijeron funcionarios de Sri Lanka.

No estaba claro de inmediato qué le ocurrió con el buque, que las autoridades de Sri Lanka identificaron como el IRIS Dena, y que está armado con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos y puede transportar un helicóptero. El ejército de Estados Unidos dijo anteriormente que ya había destruido 17 buques iraníes y que su objetivo era hundir “toda la Marina”.

Embajadas de Estados Unidos y el petróleo como objetivos

Después de que Irán paralizara el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que se envía cerca de una quinta parte del petróleo mundial, los precios del crudo Brent subieron a 84 dólares por barril, más de un 15% desde el inicio del conflicto y en su nivel más alto desde julio de 2024.

Los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial y mermar las ganancias corporativas.

Irán también ha atacado infraestructura regional. Arabia Saudí dijo el miércoles que su refinería de petróleo de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, sufrió un nuevo asalto después de un ataque con dron fallido a principios de la semana. El Ministerio de Petróleo del reino dijo que el último ataque no causó daños y que los suministros no se vieron afectados.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones el martes, y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que había autorizado al personal gubernamental no esencial a evacuar Arabia Saudita.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo que Irán ha lanzado hasta ahora más de 500 misiles balísticos y 2.000 drones.

"Hemos atacado casi 2.000 objetivos, con más de 2.000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones de Irán", dijo Cooper en un mensaje pregrabado compartido en línea el miércoles.

Para el quinto día de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría durar un mes o más, más de 1.000 personas han muerto en Irán, entre ellas algunas que, según Trump, había considerado como posibles futuros líderes del país.

Ambos bandos siguen atacando sin descanso

Por la mañana sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó dos misiles balísticos contra el país. Uno impactó en la base qatarí de Al-Udeid, pero no causó víctimas.

Líbano recibió varios ataques e Israel dijo que está respondiendo a milicianos de Hezbollah después de que el grupo respaldado por Irán disparó contra Israel. Más de 50 personas han muerto en Líbano y más de 300 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud.

Grupos armados vinculados a Irán en Irak también han estado lanzando ataques.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, informó de un descenso en los lanzamientos desde Irán a medida que las capacidades militares del país se degradan. En ataques aéreos durante la noche, el ejército israelí dijo que atacó una planta de almacenamiento y producción de misiles en Isfahán.

La escalada de la guerra planteó interrogantes sobre cuándo y cómo terminaría. El gobierno de Trump se ha planteado diversos objetivos, entre ellos destruir las capacidades de misiles de Irán, aniquilar su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados aliados.

Israel intensifica los ataques a las fuerzas de seguridad y el liderazgo iraní

Aunque los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, altos funcionarios del gobierno han dicho desde entonces que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia el martes a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez concluya la campaña de Estados Unidos e Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país, será “un objetivo para su eliminación”.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios en Teherán asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero que dejó millas de muertos y decenas de millas de detenidos en el país.

El jefe del poder judicial de Irán, Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, amenazó el miércoles a cualquiera que apoye la campaña de Estados Unidos e Israel, y afirmó en un mensaje en la televisión estatal iraní que están “del lado del enemigo y deben ser tratados con principios revolucionarios e islámicos y de acuerdo con el tiempo de guerra”.

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Entre quienes son considerados como posibles candidatos está Mojtaba Jamenei, un hijo del difunto ayatolá.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el ejército israelí atacó el martes un edificio en la ciudad iraní de Qom donde se esperaba que los clérigos se reunieran para debatir la selección de un nuevo líder supremo. Indicó que el ejército aún evaluaba si alguien había sido alcanzado.

Las agencias de noticias semioficiales Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria, dijeron el miércoles que no había ninguna reunión allí en el momento del ataque.

Cientos de personas han muerto, incluidos niños

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 1.045 personas en Irán, según dijo e miércoles la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán. Once personas en Israel han muerto desde que comenzó el conflicto.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, informó el miércoles que una niña de 11 años murió por metralla caída mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el domingo en Kuwait.