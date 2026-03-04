Misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques de EU

La gente pasa frente a un hotel dañado por un ataque aéreo israelí en Hazmieh, al este de Beirut, Líbano, el miércoles 4 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS) - Una misión independiente de Naciones Unidas que investiga las violaciones de Derechos Humanos en Irán ha dicho estar "horrorizada" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" llevados a cabo por Estados Unidos e Israel desde el sábado.

"Incluso si algunas de estas personas pueden haber sido responsables de violaciones a los Derechos Humanos o crímenes internacionales, las privaciones extrajudiciales de la vida no son un medio aceptable para hacer justicia bajo el Derecho Internacional", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, recordó que las normas del Derecho Internacional "deben aplicarse a todos" y "no pueden modificarse en función del Estado que lleve a cabo la acción". "Todas las partes en el conflicto que están obligadas a respetar el Derecho Humanitario y las normas internacionales de Derechos Humanos, y deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y cautela", ha argüido.

La misión expresó su "profunda conmoción" por los ataques estadunidenses e israelíes que han alcanzado escuelas en Irán, unos incidentes "mortíferos y catastróficos" que se han cobrado la vida de más de 150 estudiantes y maestros. "La gran mayoría de las víctimas parecen haber sido estudiantes de entre 7 y 12 años", ha indicado.

De igual forma, se han mostrado "gravemente alarmada por los ataques en represalia de Irán contra países vecinos en la región, que están matando a civiles y causando daños a la infraestructura civil", mientras que ha mostrado preocupación por la seguridad de los detenidos en el país asiático a raíz de las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado mes de diciembre.

"Es fundamental que ataques militares como los de la prisión de Evin en Teherán por parte del Ejército israelí el 23 de junio de 2025 no se repitan, ya que tienen riesgos evidentes para los manifestantes detenidos y otros civiles", ha señalado.

La misión ha pedido además al Gobierno iraní que "ponga fin de inmediato al cierre de comunicaciones y de Internet", puesto que el pueblo iraní no puede quedar aislado del mundo exterior ante los ataques tanto en el país como fuera de él.

"La misión reitera su llamamiento a los Estados miembros de Naciones Unidas para que adopten medidas diplomáticas inmediatas con el fin de poner fin al conflicto militar, reducir las tensiones y reanudar un diálogo creíble y de buena fe sobre la base de la paz, los Derechos Humanos, la justicia y la participación igualitaria en los asuntos políticos y públicos", ha zanjado.

La misión independiente de investigación sobre la República Islámica de Irán fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 24 de noviembre de 2022 para investigar supuestas violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con las protestas que estallaron tras la muerte en custodia policial de la joven kurdo iraní Mahsa Amini por no ponerse bien el velo.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.