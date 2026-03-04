Oposición de Ecuador considera ilegales “operaciones conjuntas” con Ejército de EU

BOGOTÁ (apro).- La presidenta del opositor partido Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, dijo hoy que las “operaciones conjuntas” que realizan militares de Estados Unidos en Ecuador con fuerzas del orden ecuatorianas son violatorias de la Constitución y forman parte de los acuerdos poco claros que ha asumido con Washington el presidente Daniel Noboa.

En declaraciones a medios locales, Rivadeneira señaló que entre más se profundiza la relación militar entre Estados Unidos y Ecuador más avanza el crimen organizado en el país sudamericano, el cual se ha convertido, según dijo, en la plataforma de salida del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Henry Delgado, informó que ayer martes militares estadunidenses y ecuatorianos realizaron operaciones conjuntas en contra de grupos dedicados al narcotráfico.

Esto ocurrió luego de que el pasado lunes Noboa se reunió con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, "para discutir la cooperación en seguridad” en el marco de “la lucha contra el narcoterrorismo”.

Entre las bandas del narcotráfico que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el año pasado como “terroristas” están dos ecuatorianos, Los Choneros y Los Lobos.

Noboa dijo en su cuenta de X que las “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico que realizarán las fuerzas de seguridad de su país junto a Estados Unidos se llevarán a cabo a lo largo de este mes y constituyen una “nueva fase” de su política antidrogas, que ha provocado un estallido de violencia en Ecuador.

Según el gobierno ecuatoriano, la participación estadunidense en los operativos contra el narcotráfico y la minería ilegal incluye la planificación y proporcionar información de inteligencia y apoyo logístico.

El abogado Santiago Machuca dice a Proceso que estas operaciones son ilegales pues la Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras en el país y ceder soberanía a otras naciones.

Pero explica que estas “operaciones conjuntas” son justificadas por Noboa con el “Estatuto de las Fuerzas" entre Ecuador y Estados Unidos, el cual fue firmado en septiembre de 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, y permite la presencia de militares y equipo de guerra estadunidenses en territorio ecuatoriano.

Este acuerdo, señala, es “a todas luces anticonstitucional”, pero la Corte Constitucional, que según la oposición suele estar alineada con el presidente de turno, lo aprobó, ya en el mandato de Noboa.

El mandatario ecuatoriano, que nació y se educó en Estados Unidos y pertenece a la familia más acaudalada del país, Según la oposición, es tal su entusiasmo por Trump, que cayó en “una vergonzosa sumisión”.

Candil de la calle

La creciente presencia militar estadunidense en Ecuador es un tema que preocupa a Colombia.

Entre finales de enero y principios de febrero pasados, una serie de “explosiones” en laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales del suroccidente colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, encendieron las alarmas entre los habitantes de la región, quien temían que los ataques contra cárteles de la droga anunciados por Trump ya estuvieran en marcha.

Hasta el presidente colombiano Gustavo Petro, que el pasado 3 de febrero se reunió con Trump en la Casa Blanca, dijo que “en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados”, y llamó a los campesinos cocaleros de esa región a sustituir los cultivos de hoja de coca “antes de que nos calcinen con drones”.

Petro omitió precisar si las “decenas” de víctimas son producto de bombardeos unilaterales estadunidenses. Tampoco aclaró si trató ese tema con Trump.

La precisión de los “ataques”, su sistematicidad y la magnitud de los daños, llevaron a los organismos de seguridad colombianos a descartar que se trate de explosiones accidentales de los materiales inflamables que se utilizan en esos laboratorios artesanales o de acciones armadas entre grupos de narcotraficantes.

Una fuente consultada por Proceso dijo que cuando Petro habló de “decenas de muertos” se refirió a los “más de 30” cadáveres levantados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal en los sitios de los hechos, que se localizan en áreas rurales del suroccidental municipio de Tumaco, colindante con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Petro no parece interesado en polemizar con Ecuador, pero Noboa sí está empeñado en confrontar a su homólogo colombiano.

El mes pasado, el mandatario ecuatoriano impuso un arancel del 30% a los productos colombianos y esta semana lo subió a 50%. El argumento es que Colombia no coopera en la lucha contra las bandas del narcotráfico en la frontera común.

En medio de esta guerra comercial, Petro afirmó ayer martes que "la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana", y llamó a Noboa a “asegurar más sus puertos y aeropuertos".

El especialista en seguridad Daniel Pontón dice que los mayores volúmenes de cocaína que llegan a Europa salen de puertos ecuatorianos, muchos de ellos camuflados en cargamentos de banano.

La familia Noboa es la principal exportadora de banano a Europa y otros mercados.