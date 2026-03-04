¿Qué es esa erupción en el cuello de Trump?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca el pasado 2 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años, apareció con una notable mancha roja en el lado derecho de su cuello, lo que ha generado un aluvión de especulaciones en medios y redes sociales sobre su estado de salud.

La marca, que se extiende desde el cuello de su camisa hasta justo debajo de la oreja, ha sido atribuida por su médico personal a un "tratamiento preventivo para la piel", pero expertos y usuarios en plataformas como X cuestionan si podría tratarse de algo más serio.La imagen captada por fotógrafos durante el evento muestra una zona enrojecida con posibles costras, visible incluso bajo el traje formal del mandatario.

El doctor Sean Barbabella, médico personal de Trump, emitió un comunicado explicando que la rojez es el resultado de una crema dermatológica recetada por el equipo médico de la Casa Blanca. "El presidente está usando el tratamiento durante una semana, y se espera que el enrojecimiento dure varias semanas", indicó Barbabella, sin especificar el nombre de la crema ni la condición subyacente que motivó su uso.

La dermatóloga Giovanna Ciocca, en una entrevista con Univision, señaló que la lesión podría confundirse con eczema o una dermatitis de contacto severa, posiblemente causada por un agente irritante.

"A primera vista, muestra signos de exfoliación e irritación que podrían prolongarse semanas, dependiendo de la causa", agregó Ciocca, enfatizando que sin un examen directo es difícil confirmar si se trata solo de un efecto secundario de una crema.