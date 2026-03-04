Senado de EU rechaza limitar poderes de guerra de Trump contra Irán

El capitolio de Estados Unidos, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington. Foto: AP Foto/Rahmat Gul

WASHINGTON (apro) .- Por 53 votos en contra y 47 a favor, la mayoría republicana en la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos se impuso ante los demócratas para rechazar una resolución que limitaría los poderes de guerra del presidente Donald Trump.

La medida legislativa promovida por los senadores Rand Paul, republicano de Kentucky y Time Kaine, demócrata de Virginia, invocaba el Acta de Poderes de Guerra de 1973, que exige al Poder Ejecutivo pedir la autorización del Congreso federal para lanzar una guerra.

El cierre de filas de los republicanos con Trump implica que el mandatario puede seguir con la guerra contra Irán que lanzó el sábado 2 de marzo, presuntamente para prevenir que la nación persa desarrollara armas nucleares y para detener un supuesto ataque a Estados Unidos.

La votación que favoreció al presidente Trump es técnicamente el endoso del Capitolio a la Operación Militar ordenada por Trump contra Irán y bautizada como “Furia Épica”, pese a que también constituyo una violación a la Constitución Política estadunidense.

Como ya se había pronosticado ante el voto en el Pleno del Senado, los republicanos, con la excepción Paul, no permitirían que los demócratas limitaran a Trump, pese a la impopularidad de la guerra contra Irán entre la ciudadanía estadunidense, de acuerdo con el resultado de varios sondeos.

En reemplazo al voto en favor de Paul de la resolución, el senador demócrata por el estado de Pensilvania, John Fetterman se opuso a limitar los poderes de Trump en la guerra contra Irán y esto es por su apoyo incondicional a Israel en el conflicto.

La resolución anulada por los republicanos en el Senado se sometió a votación en el Pleno como consecuencia de las contradicciones de Trump y de su gabinete respecto a las razones por las que se unió a Israel para lanzar la guerra contra Irán desde el pasado fin de semana.

Primero el mandatario estadunidense dijo que era para evitar que Irán y el régimen del Ayatola Ali Kamenei tuvieran armas nucleares, luego que para buscar un cambio de gobierno radical islámico a moderado en la nación persa, posteriormente porque afirmó que los iranís ya iban a atacar a Estados Unidos y posteriormente porque Israel ya se aprestaba a bombardear de manera unilateral.

Originalmente la resolución aniquilada por los republicanos en el Capitolio nació a mediados del pasado mes de enero, cuando Trump ordenó un despliegue militar en el Medio Oriente para atacar a Irán, pese a que el presidente insistía -falsamente- que prefería una negociación y solución diplomática a la guerra.