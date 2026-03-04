Trump dice que en una escala del 1 al 10 su guerra contra Irán merece calificación de 15

WASHINGTON (apro).– Fiel a su estilo de arrogancia y carente de modestia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la Casa Blanca que, tras cuatro días de conflicto, su guerra contra Irán en una escala del 1 al 10 merece una calificación de 15.

“Lo estamos haciendo muy bien en el frente de guerra, para ponerlo levemente diría, como alguien lo dijo, en una escala de 10 ¿cómo lo calificaríamos?, digo que en 15”, declaró el mandatario estadunidense en un evento llevado a cabo en el Salón de Tratados de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump se dan horas después de que Pete Hegseth, su secretario de Guerra, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, informaran que se ha neutralizado la capacidad iraní de lanzar misiles y destruido prácticamente a la Armada persa.

Trump apuntó que su gobierno continuará con la escalada bélica que junto con Israel lanzó desde el pasado sábado en contra de Irán, para presuntamente evitar que poseyera armas nucleares, provocar un cambio de régimen y que siguiera ese país financiando al terrorismo.

“En estos momentos estamos en una posición muy fuerte y su liderazgo ha desaparecido rápidamente, cualquiera que quiere ser líder en Irán termina muerto, eso es algo maravilloso que aparece ante los ojos porque durante 47 años nos hicieron a un lado y no debió ser así”, puntualizo de manera irónica Trump.

Desde los primeros ataques que lanzó Estados Unidos e Israel sobre Irán, su blanco fue el liderazgo y gobierno de ese país, lo que dio como resultado la ejecución del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y posteriormente la asamblea que pretendió nombrar a su reemplazo.

El presidente de Estados Unidos aprovechó el evento para reiterar que la guerra se dio porque Irán estaba listo para atacar y que, si no lo hacía el Pentágono, Israel hubiese tomado la iniciativa unilateral.

Hegseth y Caine informaron en la mañana de este miércoles que un submarino estadunidense destruyó un buque de guerra y otros navíos de ataque de Irán, además de haber eliminado la capacidad de ataque con misiles y de reabastecimiento bélico de la nación persa.

“Sus misiles han sido eliminados rápidamente, sus lanzacohetes están atacando a sus vecinos, en algunos casos han atacado a sus aliados o no hace mucho aliados, es realmente una nación fuera de control y sus armas las hubieran usado contra nosotros si se lo hubiésemos permitido y si hubiese aguardado un poco más”, enfatizó Trump.

Haciendo alusión a su primer mandato presidencial durante el cual ordenó bombardeos durante dos semanas sobre plantas de desarrollo nuclear de Irán, Trump afirmó que eso evitó una mayor catástrofe.

“Ellos probablemente tuvieran un arma nuclear y cuando la gente loca tiene armas nucleares ocurren cosas malas, estamos en buena forma y quiero que sepan que seguiremos adelante, es un gran despliegue de fortaleza militar y estoy muy orgulloso de ello”, concluyó Trump.