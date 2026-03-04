Vamos a perseguir, encontrar y matar a sus líderes; controlaremos Irán: Secretario de Guerra de EU

Una bandera iraní se coloca entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. Foto: AP

WASHINGTON (apro) – Al actualizar a la ciudadanía estadunidense sobre la guerra en Irán, Pete Hegseth el Secretario de GuerraTemas del gabinete del presidente Donald Trump, aseguró que perseguirán, encontrarán y matarán a los líderes iranís y controlarán la nación persa.

“Vamos a controlar Irán”, declaró Hegseth en conferencia de prensa en el Pentágono, luego de asegurar que tras cuatro días de guerra el Comando Central de Estados Unidos prácticamente ha diezmado la capacidad iraní de lanzar misiles.

Es cierto que Irán ha lanzado ataques con misiles y drones sobre objetivos e intereses de Estados Unidos, esto aparece en las primeras planas porque la prensa quiere que el presidente Trump se vea mal”, indicó en Secretario de Guerra.

Por su parte, el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, explicó en la conferencia de prensa que con las acciones tácticas del Pentágono, “el Comando Central ha eliminado la capacidad de la Armada de Irán para lanzar misiles”.

Caine destacó también que hasta el momento en la guerra con Irán, seis elementos de las fuerzas armadas de su país han perdido la vida, cuatro de las cuales se han identificado y pronto sus restos serán entregados a sus familiares, el general no dio a conocer el número de soldados heridos.

A diferencia de lo que estamos haciendo, ellos atacan objetivos civiles, ayer el Comando Central destruyó uno de los buques más grandes de su armada… a sus líderes los vamos a perseguir, encontrar y matar y vamos a controlar a Irán”, subrayó Hegseth.

Sin dar detalles sobre si se llevará a cabo el despliegue de tropas terrestres del Pentágono, el general Caine adelantó que tras la destrucción de la capacidad de Irán para lanzar misiles, ahora se llevarán a cabo “ataques estratégicos dentro del territorio iraní”.

Caine informó que en la nueva fase estratégica de la ofensiva de Estados Unidos, el Comando Central atacará los centros de reabastecimiento balístico de Irán que prevenir que pueda rehabilitar sus capacidades de ataque que han sido destruidas, especialmente las balísticas.