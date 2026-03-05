OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

Un hombre pasa junto a un automóvil y una tienda destruidos en una calle comercial que fue alcanzada por los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano, el jueves 5 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su "profunda preocupación" por la guerra contra Irán iniciada por EU e Israel, advirtiendo que la amenaza sobre las instalaciones nucleares se está intensificando, lo que podría tener graves consecuencias para la salud pública.

Tras ello, el secretario general de la OMS indicó que, hasta la fecha, se han reportado casi mil muertes en Irán, 15 en Líbano, 13 en Israel y 11 en otros países del Golfo. Además, la OMS verificó 13 ataques contra la atención sanitaria en Irán y uno en Líbano. Estos ataques en Irán han provocado la muerte de cuatro trabajadores de la salud y 25 heridos. En este contexto, Tedros recordó que, según el derecho humanitario vigente, "la atención sanitaria debe protegerse y no atacarse".

"La OMS está trabajando estrechamente con nuestras oficinas en los países afectados para monitorear el impacto en la prestación de servicios de salud y brindar apoyo cuando sea necesario y se solicite. Sin embargo, el impacto va más allá de los países directamente afectados. Las operaciones del Centro Logístico de la OMS para emergencias sanitarias mundiales en Dubái están actualmente suspendidas debido a la inseguridad", explicó.

Por su parte, la directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Hannan Belghi, ha informado de que la Organización cuenta con una oficina en Irán, pero que por el momento no han recibido solicitudes formales de suministros específicos, ya que el sistema está reteniendo. "Sin embargo, mantenemos una estrecha comunicación y contacto con las autoridades sanitarias de Irán y de todos los Estados miembros afectados de la región para brindar el apoyo necesario", ha añadido.