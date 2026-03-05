Trump anuncia que reemplazará a Kristi Noem al frente de Seguridad Interior por el senador Mullin

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump informó que está reemplazando a su cuestionada secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después de que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas.

Trump señala que designará a Noem como “Enviada Especial para El Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un período turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demandas.