Israel anuncia la destrucción de un "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

Una mujer muestra una fotografía del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Foto: AP / Vahid Salemi

MADRID (EUROPA PRESS). - El Ejército de Israel anunció este viernes la destrucción de un "búnker subterráneo" usado por el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una nueva oleada de bombardeos contra la capital del país, Teherán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron el búnker subterráneo de Alí Jamenei, construido debajo del 'complejo de liderazgo' del régimen", señaló el Ejército a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, detalló que alrededor de 50 aviones de combate han estado implicados en el ataque, antes de resaltar que la instalación estaba situada "en el corazón de Teherán", sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Jamenei, quien era líder supremo de Irán desde 1989, murió el 28 de febrero en el inicio de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.