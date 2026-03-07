La Casa Blanca desata críticas al publicar videos que presentan guerra con Irán como un videojuego

Imágenes de un ataque estadunidense contra Irán presentadas como el videojuego Grand Theft Auto. Foto: Capturas de video

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Las redes sociales de la Casa Blanca difuminaron la línea entre realidad y ficción el viernes 6 de marzo, al publicar montajes que mezclan fragmentos de superproducciones bélicas de Hollywood y videojuegos con imágenes reales de bombardeos contra Irán.

Un video de 42 segundos publicado en X con el mensaje “Justice the American way” comienza con una escena de "Iron Man" y la frase “Wake up, Daddy’s home” (“Despierta, papá ha vuelto”), posiblemente una referencia a una expresión usada por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien en una ocasión se refirió al presidente estadounidense Donald Trump como “daddy”.

A continuación aparecen, en rápida sucesión, escenas de actores que interpretan héroes en el cine, entre ellos Tom Cruise en "Top Gun: Maverick", Mel Gibson en "Braveheart", Russell Crowe en "Gladiator", Bryan Cranston en "Breaking Bad" y Keanu Reeves en "John Wick".

Estas escenas se alternan con imágenes difundidas por el Ejército estadunidense que muestran ataques reales contra diversos objetivos.

Críticas desde Hollywood

El actor y cineasta Ben Stiller pidió el viernes a la Casa Blanca retirar un fragmento de la película "Tropic Thunder", una sátira de 2008 sobre el cine bélico que él mismo dirigió y coescribió.

“Nunca les dimos permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”, escribió Stiller en X.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también aparece brevemente en el video en un fragmento de una rueda de prensa real, en el que pronuncia las letras “F-A”. Inmediatamente después se muestra un clip de la película "Transformers" en el que un robot generado por computadora dice “time to find out” ("es momento de descubrirlo").

La referencia alude a la expresión vulgar popular en la administración Trump “F-A-F-O” (“Fuck around and find out”), utilizada para describir una postura de dureza frente a adversarios.

En una segunda publicación, la Casa Blanca mezcló imágenes reales de la guerra con una escena del videojuego "Grand Theft Auto: San Andreas", en la que el personaje del jugador repite la frase “Ah shit, here we go again” ("Ahí vamos de nuevo"), antes de mostrar ataques contra objetivos iraníes.

Una comunicación provocadora

La campaña política de Trump se caracterizó por un estilo de comunicación provocador, que rompía con el tono tradicional de los presidentes estadunidenses y recurría a la cultura de internet, los memes y referencias a videojuegos o películas.

El tono de sus redes sociales no ha cambiado desde que asumió el cargo.

El mes pasado, Trump publicó un video racista que representaba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle Obama como monos, sin ofrecer posteriormente disculpas.

Al inicio de su Presidencia, cuando millones de manifestantes del movimiento “No Kings” salieron a las calles de Estados Unidos para protestar contra su estilo de gobierno, Trump difundió también un video falso generado con inteligencia artificial en el que aparecía con una corona y pilotando un avión de combate etiquetado como “King Trump”, desde el que arrojaba excrementos sobre los manifestantes.

El estilo provocador le ha ganado adeptos, pero también ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su lenguaje al mando de una de las potencias más importantes del mundo.

Con información de AFP.