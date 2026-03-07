La izquierda colombiana se juega su futuro en los comicios legislativos de este domingo

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, punteros en la elección presidencial. Foto: Facebook

BOGOTÁ (apro).- Los colombianos acudirán a las urnas este domingo para renovar el Congreso bicameral en una jornada electoral que se desarrollará en un contexto de violencia en varias regiones del país y en la cual se perfilará el rumbo de los comicios presidenciales de mayo próximo.

La izquierda colombiana espera que la favorabilidad electoral de su candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, que marcha a la cabeza en todos los sondeos, favorezca una alta votación para los candidatos parlamentarios del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.

Cepeda podría reforzar su candidatura si los aspirantes del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara de Representantes (diputados) logran quedase con más de 40 escaños. De no ser así, el político izquierdista perdería impulso y se vería amenazado por los aspirantes presidenciales de la extrema derecha.

“El Pacto Histórico está obligado a obtener un triunfo en estas elecciones al Congreso y esto significa quedarse con unos 40-50 congresistas, lo que representa un piso mínimo para un (eventual) gobierno de Cepeda”, dice a Proceso la politóloga Natalia Rodríguez.

De acuerdo con la experta en procesos electorales, un resultado así fortalecería las aspiraciones de Cepeda, quien desde hace varios meses encabeza todas las encuestas con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. En las mediciones de febrero pasado incluso amplió su ventaja sobre el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Los sondeos para las elecciones legislativas solo han incluido las intenciones de voto para el Senado y en ellos el Pacto Histórico obtendría unas 30 curules, seguido del derechista Centro Democrático, con 20 escaños, y los tradicionales partidos Liberal y Conservador, con 8 cada uno.

Rodríguez señala que el próximo presidente de Colombia, sea quien sea, carecerá de una mayoría legislativa y tendrá que negociar con otras fuerzas parlamentarias para impulsar sus reformas de ley y propiciar la gobernabilidad.

Según la encuesta Invamer divulgada la semana pasada, Cepeda encabezaría las elecciones presidenciales del 31 mayo con el 37.1% de los votos, lo que representa un avance de 5.2 puntos porcentuales con respecto a la medición realizada en noviembre por esa firma.

En segundo lugar aparece el ultraderechista De la Espriella, con 18.9% de las preferencias.

En ese escenario, Cepeda y De la Espriella pasarían a una segunda vuelta presidencial a realizarse el 21 de junio próximo. De acuerdo con Invamer, en esta contienda el candidato izquierdista sería el ganador con el 59.4% de los votos, 22 puntos más que su contrincante.

“Pero esa proyección pude cambiar si en las elecciones legislativas (de este domingo) los partidos de derecha extrema (el Centro Democrático y Salvación Nacional) obtienen más congresistas que el Pacto Histórico de Cepeda”, asegura la analista política.

En el actual Congreso, el Pacto Histórico de Petro tiene 20 senadores y 27 representantes, lo que aunado a la pésima relación del presidente con los partidos representados en el parlamento ha generado un virtual bloqueo a las iniciativas clave del Ejecutivo.

Para el profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, es muy difícil proyectar los resultados de la elección legislativa porque las personas votan por las personas, no por los partidos.

Señala que lo que sí parece claro es que habrá una gran dispersión del voto y esto producirá una atomización de las fuerzas políticas en el Congreso, en detrimento de la gobernabilidad para el futuro presidente de Colombia.

Consultas

Además de los comicios legislativos, este domingo los colombianos participarán en tres consultas internas de las que surgirán tres nuevos candidatos presidenciales.

La favorita para ganar la consulta de la ultraderecha es la senadora Paloma Valencia, una política muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, el principal referente en Colombia de esa corriente política.

En la consulta del izquierdista Frente por la Vida aparece como líder en las encuestas el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y en la del centro político va a la cabeza la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Hasta ahora han marchado a la cabeza de la contienda presidencial Cepeda y De la Espriella, pero este último, que va como candidato independiente, puede verse debilitado por la aspirante o el aspirante del Centro Democrático que gane la consulta de este domingo, en especial si triunfa Paloma Valencia, quien tiene todo el apoyo del expresidente Uribe.

“La ultraderecha va a llegar dividida a la primera vuelta electoral (por la Presidencia), pero si hay segunda vuelta va a hacer un frente común contra Cepeda”, señala Natalia Rodríguez.

Un factor que puede favorecer a la izquierda este domingo es el repunte de la popularidad del presidente Petro, quien por primera vez desde 2022 tiene más favorabilidad que rechazo en los estudios de opinión gracias, principalmente, al aumento del 23.7% en el salario mínimo de este año y al fin de su confrontación con el mandatario estadunidense, Donald Trump, a quien visitó en la Casa Blanca en febrero pasado.

Los comicios legislativos se realizarán en un contexto de creciente violencia por la confrontación que mantienen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la FARC de alias “Iván Mordisco” contra las fuerzas del Estado.

Focos rojos

Según la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), 376 municipios del país, el 32% del total, presentan riesgos de violencia por la injerencia de grupos armados ilegales que han amenazado o retenido temporalmente a varios candidatos y cuatro de ellos han sufrido ataques armados.

El 5 de febrero pasado, el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, de la centroizquierdista Alianza Verde, quien aspira a reelegirse, fue víctima de un atentado con fusiles en el que murieron dos escoltas.

Cerca de 500 aspirantes al Congreso cuentan con esquemas de seguridad brindados por el Estado y 50 mil efectivos de la policía y el Ejército han resguardado tres mil 700 actos de campaña.

El Ministerio de Defensa informó el viernes que desplegará en todo el país a 246 mil integrantes de la fuerza pública para proteger 13 mil 493 puestos de votación y 125 mil mesas electorales.

El Congreso es un poder del Estado poco valorado por los colombianos. Según la firma Invamer, tiene un 57% de rechazo y sólo un 33% de aprobación, lo que obedece a las maquinarias clientelares y corruptas que controlan gran parte de ese organismo.

A lo largo de la campaña electoral, la policía y las autoridades judiciales han detectado 14 intentos de dirigentes políticos para comprar votos. En estos operativos fueron incautados mil 760 millones de pesos colombianos en efectivo, unos 470 mil dólares.

Las elecciones legislativas serán observadas por varias misiones internacionales, entre ellas, las de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.